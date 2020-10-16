ضبط 49 قطعة سلاح و121 قضية مخدرات وتنفيذ 53248 حكما قضائيا

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية؛ فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 49 قطعة سلاح ناري، بحوزة 45 متهما.. وذلك على النحو التالي:

8 بنادق آلية.

11 بندقية خرطوش.

2 طبنجة.

28 فرد محلي.

72 طلقة مختلفة الأعيرة.

10 خزائن متنوعة.

150 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 53248 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

177 حكما جنائيا.

15871 حكم حبس جزئي.

3258 حكم حبس مستأنف.

26689 حكما بالغرامة.

7253 حكم مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 6 متهمين، ارتكبوا 21 حوادث متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 121 قضية مخدرات بحوزة 123 متهما، ضُبط خلالها الآتي:

- كمية من مخدر البانجو وزنت (16,070 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الحشيش وزنت (11,410 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,601 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1,665 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الفودو وزنت (548 جرام).

- كمية من مخدر البودر وزنت (80 جرام).

- كمية من مخدر الشابو وزنت (240 جرام).

- كمية من مخدر فرجينيا وزنت (100 جرام).

- كمية من مخدر الآيس وزنت (70 جرام).

- عدد (1005) قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (24) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (13) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (188) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (17681) مخالفة مرورية.

في مجال فحص السائقين: فحص (44) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.