ضبط 1292 قضية تموينية خلال 24 ساعة

إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع؛ فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

- ضبط 1291 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها القضايا الآتية:

- ضبط 3٫5 طن مقطعات دواجن يشتبه في عدم صلايتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، طبقا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية؛ بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن، كائن بمدينة نصر بالقاهرة)، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط 6٫75 طن سكر حر، عسل جلوكوز، فول سوداني محمص دون مستندات ومجهولة المصدر مستلزمات إنتاج و2,5 طن حلوى المولد يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطر على الصحة العامة، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية؛ بحوزة المديرالمسؤول عن مصنع لإنتاج حلوى المولد دون ترخيص - كائن بقويسنا بالمنوفية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط 1٫32 طن حلوى المولد معبأة داخل عبوات دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية - دون ترخيص- كائن بكوم حمادة بالبحيرة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط 1٫1 طن حلوى المولد معبأة داخل عبوات دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر، بحوزة مالك مصنع لإنتاج حلوى المولد - دون ترخيص- كائن بالمراغة بسوهاج، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط 24 طن أعلاف حيوانية دون مستندات ومجهولة المصدر، بحوزة مالك مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية - دون ترخيص – كائن بشبراخيت بالبحيرة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط 20 طن أعلاف حيوانية دون مستندات ومجهولة المصدر، بحوزة مالك مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية - دون ترخيص – كائن بههيا بالشرقية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط 18٫5 طن مبيدات حشرية - غير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها؛ بحوزة مالك مخزن لتجارة المبيدات والأسمدة الزراعية - دون ترخيص، كائن بكفرالزيات بالغربية) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط 217,840 عبوة سجائر مختلفة الأنواع بدون مستندات ومجهولة المصدر، بحوزة المدير المسؤول عن محل ومخزن لتجارة السلع الغذائية السجائر دون ترخيص كائن بحدائق القبة بالقاهرة.

- ضبط 5 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع – مستلزمات إنتاج بلغت القيمة والتعويض المالي فيها أكثر من 62 مليون جنيه.

- ضبط 4 مخازن ومؤسسة "دون ترخيص" تحوي 76 طن أعلاف حيوانية – 112,26 طن أسمدة زراعية بنطاق مديرية أمن البحيرة.

- ضبط "8" عيادة، "1" مركز بيطري "دون ترخيص" تحوي 345 عبوة أدوية بيطرية مختلفة الأنواع، وبمخالفات "إدارة منشأة طبية دون طبيب – عدم وجود تراخيص"، بنطاق مديريتى أمن البحيرة والقليوبية.

- ضبط 2 ثلاجة ومصنع "دون ترخيص" تحوي 1,868 طن مواد غذائية دون بيانات ومنتهية الصلاحية بنطاق مديرية أمن البحيرة.

- ضبط 17 منشأة مخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديريتي أمن "الجيزة – البحيرة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.