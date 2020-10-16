هيئة التعمير تطالب الراسي عليهم مزاد الساحل الشمالي سداد مستحقات الدولة 

صرح الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي لمشروعات الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تهيب الهيئة بالسادة الراسي عليهم المزاد بمشروع الساحل الشمالي زمام 42 ألف فدان سرعة التوجه للهيئة لسداد جميع الأقساط المستحقة عليهم اعتبارا من 10/2008 مع تطبيق أحكام القانون 173 لسنة 2020 بشأن الإعفاء من غرامة التأخير بنسبة 90% في حالة سداد كل الأقساط المتأخرة خلال الفترة من 17/8/2020 حتى 15/10/2020.

والإعفاء من غرامة التأخير بنسبة 70% في حالة سداد كل الأقساط المتأخرة خلال الفترة من 16/10/2020 حتى 14/12/2020، الإعفاء من غرامة التأخير بنسبة 50% في حالة سداد كل الأقساط المتأخرة خلال الفترة من 15/12/2020 حتى 12/2/2021مع استئناف التحصيل لكل المستحقات والأقساط المستحقة للهيئة طبقا للقانون المذكور وفي المدد المحددة به مع تحصيل كامل قيمة غرامات التأخير اعتبارا من 13/2/2021.