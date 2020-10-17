3 مرشحين بدائرة مصر الجديدة يتشاركون في أول مؤتمراتهم

مع الاستعدادات لبدء جولة جديدة في الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية بـ مجلس النواب 2020، يستعد مرشحو هذه المحافظات لإطلاق حملاتهم الترويجية، وفي مقدمتهم محافظة القاهرة.

وفي بادرة للتعاون بين المرشحين الفرديين في الدائرة السادسة وهي "مصر الجديدة ومدينة نصر"، أعلنت لمياء كامل، المنسقة الإعلامية لحملة المرشح عمرو السنباطي، رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس الرياضي، إطلاق مؤتمر صحفي يضم المرشحين الثلاثة الأعضاء بحزب "مستقبل وطن".

وقالت "كامل"، لـ"الوطن"، إن حملة "السنباطي"، بادرت بجمع أعضاء حزب "مستقبل وطن" المتنافسين بالدائرة ذاتها، في مؤتمرهم الدعائي الأول، للتسهيل على المواطنين وتعريفهم بالمرشحين وأهدافهم لتسهيل الاختيار، فضلا عن التأكيد على هدف أهمية العمل المجتمع والسعي للتمثيل المشرف بمجلس النواب وتضافر الجهود لأجل الشعب ومصلحة البلاد.

وأوضحت أن المؤتمر الصحفي سينطلق يوم الثلاثاء المقبل في السادسة مساء، بمقر نادي سماش الرياضي المجاور لمطار القاهرة الدولي.

من هم مرشحو حزب "مستقبل وطن" بالدائرة

ويتنافس بدائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر" 54 مرشحا فرديا، بينهم 3 ينتمون لحزب مستقبل وطن، في مقدمتهم، صاحب الرقم "1" ورمز "القلم" بالقائمة الفردية، المرشح محمد مصطفى السلاب، وهو عضو مجلس النواب حاليا بقائمة "في حب مصر"، ورئيس مجموعة شركات ومعارض مصطفى السلاب التجارية.

وثاني المرشحين للحزب، هو عمرو السنباطي، رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس، ومؤسس نادي "سماش للتنس" عام 1995، وهو صاحب رقم "2" بالقائمة الفردية، ورمز "كتاب".

أما ثالث الأعضاء بالحزب والمتنافس بالدائرة، هو رجل الأعمال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "شركات عربية للتنمية والتطوير العمرانى"، ومجموعة "عربية للاستثمار العقاري"، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وهو صاجب رقم "3" بالقائمة الفردية ورمز "مثلث"، ولكنه يخوض الانتخابات بصفة "مستقل" وليس الحزبية.

"دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر" يتنافس فيها 45 مستقلا و9 حزبيين و10 نساء

وفي محافظة القاهرة المقسمة إلى 19 دائرة، يتنافس العديد من المرشحين الفرديين، حيث يعتبر أقلهم بدائرة الخليفة التي يتنافس فيها 9 مرشحين فرديين فقط، بينما أكثرهم في دائرة "حلوان" التي يتواجد فيها 57 مرشحا، ثم دائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر"، بواقع 54 مرشحا.

وبين المرشحين الـ54 على النظام الفردي، 4 منهم أعضاء حاليين بالمجلس، فضلا عن أن منهم 45 مرشحا مستقلا، و9 حزبيين، و10 نساء.

وتحظى تلك الدائرة باهتمام خاص، حيث تشهد منافسة شرسة ولكن بطريقة هادئة راقية، كونها معروفة بأن مصر الجديدة هي دائرة الرؤساء، حيث أدلى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك والرئيس المؤقت عدلي منصور في مدرسة مصر الجديدة النموذجية بنات، ذات التراث الأثري الملكي، وهي نفس اللجنة الانتخابية التي يدلي الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته فيها، بعد تم تغيير اسمها إلى مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميره النموذجية بنات.

انتخابات المرحلة الثانية بمجلس النواب

وتنتمي القاهرة لمحافظات المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020، حيث إنه من المقرر أن تنطلق الدعاية الانتخابية لهم يوم 19 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، ليبدأ بعد ذلك الصمت الانتخابي، ثم الانتخابات للمصريين بالخارج، في 4، و5، و6 نوفمبر، وتجرى بالداخل في 7، 8 نوفمبر المقبل.

كما أنه من المنتظر أن تُعلن نتيجة المرحلة الثانية في 15 نوفمبر المقبل، وفي حالة الإعادة، تنطلق الدعاية الانتخابية يوم 15 نوفمبر وحتى يوم 2 ديسمبر المقبل، ثم تبدأ الإعادة بانتخابات للمرحلة الثانية، بالخارج في 5، 6، 7نوفمبر، وبالداخل في 7، و8 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للبرلمان بأكمله في 14 ديسمبر 2020.