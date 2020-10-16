في يوم ميلاده.. معلومات عن تيم روبنز بطل فيلم "الخلاص من شاوشانك"

في عام 1994، شارك تيم روبنز في واحد من أفضل الأعمال على مدار تاريخ السينما، وهو "الخلاص من شاوشانك" وهو الفيلم الأعلى تقييمًا على موقع IMDB بتقييم 9.3 من 10.

يتذكر عشاق السينما دوره في "شاوشانك" عندما جسد شخصية آندي دوفرسن، أمام الممثل مورجان فريمان، والفيلم من إخراج وسيناريو فرانك دارابونت، ومأخوذ من قصة قصيرة لـ ستيفين كينج.

وعلى الرغم من تذكر الجمهور لـ "تيم" في شاوشانك، إلا أنه خلال مشواره الفني شارك في عدد من الأعمال المميزة الأخرى.

ولد "تيم" 16 أكتوبر 1958 ليتم اليوم عامه الـ 62، شارك في 77 عملا فنيا تتنوع بين مسلسلات وأفلام، أولها عام 1982 من خلال مشاركته في مسلسل St. Elsewhere.

ثم مثل تيم في 8 مسلسلات، حتى شارك في أول أفلامه Toy Soldiers عام 1984، وفي نفس العام شارك في فيلم No Small Affair، وانتهت فترة الثمانينات بمشاركته في 23 عملا.

تيم روبنز في التسعينات

في التسعينات شارك تيم روبنز في 16 عملا، أهمها فيلم "الخلاص من شاوشانك"، عام 1994.

حقائق حول الخلاص من شاوشانك

طرح في سبتمبر 1994، وكانت تكلفة إنتاج الفيلم 25 مليون دولار، وفشل في شباك التذاكر في بداية عرضه، ولم يحقق سوى 18 مليون دولار.

بعد إشادة النقاد بالفيلم ومع عرضه عالميًا حقق 28 مليون دولار بحسب موقع IMDB.

ورغم فشل الفيلم تجاريًا، إلا أنَّه نجح بشدة داخل متاجر الفيديو، فأنتجت شركة "وارنر براذرز" 320 ألف نسخة مقدمة إلى متاجر الفيديو الأمريكية، ليصبح الفيلم الأكثر إيجارًا في عام 1995، وواحدًا من أعلى أفلام الفيديو التي تمّ تأجيرها على الإطلاق.

على الرغم من التقييمات العالية التي نالها "شاوشانك"، إضافة لترشحه لـ7 جوائز أوسكار، إلا أنَّه لم يحصد أيا منها.

وترشح "شاوشانك" لجائزتي جولدن جلوب، وجائزتين من نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية، لكن لم يحصد أيا منها، فمسيرة "شاوشانك" صاحبها الكثير من الترشيحات والقليل من الجوائز.

وقضى بطل الفيلم تيم روبنز بعض الوقت في الحبس الانفرادي من أجل تقمص الدور، وعلى الرغم من دوره المميز، إلا أنه لم يترشح لجائزة أوسكار عنه.

تيم روبنز بعد التسعينات وجائزة الأوسكار

منذ عام 2000 وحتى 2019 شارك "تيم" في 38 عملا، وفي عام 2004 حصد جائزة الأوسكار الوحيدة في تاريخه عن دوره المساعد في فيلم Mystic River.

Mystic River من إخراج كلينت ستوود وتأليف بريان هيلجلاند، ومأخوذ من رواية لـ دينيس ليهان، وشارك في بطولته شون بن، كيفن باكون.

تيم روبنز والجوائز

ترشح لجائزتي أوسكار، وحصد واحدة، وترشح لـ 6 جولدن جلوب وحصد 3، بالإضافة لترشيحات بافتا، وحصد عام 2016 جائزة كاميرا برينالة من برلين السينمائي، وفي عام 2004 حصد جائزة أفضل ممثل من كان السينمائي، بالإضافة للعديد من الجوائز والترشيحات الأخرى.

تيم روبنز والإخراج

أخرج 12 عملا تتنوع بين مسلسلات وأفلام، وترشح لجائزة أوسكار أفضل مخرج عام 1996 عن إخراجه فيلم Dead Man Walking وهو من بولة شون بن. كما شارك في إنتاج 12 عملا.