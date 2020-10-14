يمثل سنغافورة في أوسكار 2021.. معلومات عن فيلم Wet Season

اختارت سنغافورة فيلم "Wet Season" لتمثيلها في مسابقة "أوسكار" في فئة أفضل فيلم روائي أجنبي، في الدورة رقم 93.

الفيلم من إخراج وتأليف أنتوني تشين، وبطولة جيا لير كوه، كريستوفر مينج شون لي، شي بن يانج، ومدته ساعة و43 دقيقة.

عرض الفيلم في سنغافورة يوم 23 نوفمبر 2019، كما عرض بعدد من المهرجانات الدولية، منها تورونتو السينمائي الدولي في 8 سبتمبر 2019، كما عرض في لندن السينمائي الدولي، وسنغافورة السينمائي، بحسب موقع IMDB.

وعرض Wet Season في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نوفمبر 2019، بالإضافة لعرضه في Palm Springs السينمائي في يناير العام الجاري، وموسكو السينمائي الدولي في 3 من الشهر الجاري.

وفي بيان قال يواكيم نج، مدير لجنة سنغافورة السينمائية SFC التي اختارت الفيلم لتمثيل سنغافورة في الأوسكار: "إنه فيلم مثير للتفكير يستكشف العلاقات والعواطف الإنسانية، ولقد استقبل الجمهور الفيلم بشكل جيد في العديد من المهرجانات السينمائية، ونحن فخورون بمواصلة دعم المزيد من الأفلام االسنغافورية التي تتجاوز الحدود"، وهو ما نقله موقع Variety.

على الرغم من تقديم سنغافورة أفلامًا لتدخل مسابقة الأوسكار في معظم السنوات السابقة منذ عام 2005. إلا أنه لم يتم ترشيح أي منها أو يتم إدراجها في القائمة المختصرة النهائية للجائزة.

يذكر أنه تم استبعاد الفيلم السنغافوري "كن معي" عام 2005، بعد عرضه الرسمي لجوائز الأوسكار لاحتوائه على الكثير من الحوارات باللغة الإنجليزية.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها فيلم مخرج الفيلم أنتوني تشين بلاده في سباق الأوسكار، بعد فيلمه "Ilo Ilo" عام 2013.

وأنتوني تشين، أخرج 8 أفلام، بينها 6 قصيرة، كما كتب 9 أفلام، وحصد عدد من الجوائز من مهرجانات وأحداث فنية مختلفة منها من معهد لندن السينمائي، كما حصد جائزة الكاميرا الذهبية من مهرجان كان السينمائي عن فيلمه Ilo Ilo، بالإضافة لعدد كبير من الترشيحات والجوائز الأخرى.

يذكر أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أجلت الدورة المقبلة من حفل "أوسكار" التي تحمل رقم 93، إلى يوم 25 أبريل 2021، بعدما كانت تقام في فبراير من كل عام.