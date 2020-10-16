"أمن الدقهلية" يسدد مصروفات 150 طالبًا من غير القادرين لمديرية التعليم

قدمت وزارة الداخلية ومديرية أمن الدقهلية، مساهمات مالية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لسداد مصروفات المدارس للطلاب غير القادرين، في عدد من الإدارات التعليمية، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، وحتى يكونوا مثل أقرانهم من الطلاب، واستمرارا لمبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بتوزيع تلك المساعدات علي عدد من الإدارات التعليمية، منها: "غرب المنصورة، وشرق المنصورة، وشربين، وبلقاس والسنبلاوين"، بالدفعة الأولي، علي أن يتم مراعاة باقي الإدارات في الدفع التالية.

وزار وفد من ضباط وزارة الداخلية، ومديرية أمن الدقهلية، مديرية التربية والتعليم، وإدارتي غرب وشرق المنصورة التعليمية، وسلموهم المبالغ المطلوب سداداها كدفعة أولي، لعدد 150 طالب وطالبة، بالإضافة إلي الإعداد لدفعة ثانية، بخلاف مبادرة الوزارة من إهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها، للطلبة بالمناطق الأكثر احتياجا.

وقال يحيى السيد باشا، مدير عام إدارة غرب المنصورة التعليمية، إن المبادرة من وزارة الداخلية لمساعدة الطلاب في سداد المصاريف الدراسية، "ونختار طلاب في مدارس ببيئة جغرافية محتاجة، ولهم أبحاث من إدارة التربية الاجتماعية، ويتم سداد المصاريف لهم بناء علي تلك الأبحاث الإجتماعية".

وأضاف "باشا" لـ"الوطن": "إننا بالفعل تسلمنا المبالغ اللازمة لسداد مصاريف عدد 74 طالب، وفي نطاق الإدارة، وسيتم تسليم تلك المبالغ لمديري المدارس، وإحضار قسائم السداد، وتسلم صورة منها إلي وزارة الداخلية مرة أخري؛ للتأكد أن كل الأمور في نصابها الصحيح".

و قدم مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية، عظيم شكره وامتنانه لوزارة الداخلية ومديرية أمن الدقهلية، على هذه المبادرة الكريمة، التي تنمي مشاعر الولاء والانتماء لمصرنا الغالية، وترسخ عند النشء الصغير قيم المواطنة، بالمشاركة المجتمعية لرفع العبء والمعاناة عن بعض المواطنين.