الكشف على 1.3 مليون سيدة بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالشرقية

صرح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدي، قدمت الخدمة الطبية وأجرت الفحوصات اللازمة لأكثر من 1.3 مليون سيدة بالمحافظة حتي الآن، بدعم من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمحافظ الدكتور ممدوح غراب.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لعدد 1347153 سيدة بالمحافظة حتي الآن، مشيرا إلى أن "الشرقية" تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.

وأضاف الدكتور هشام شوقي، أن الحملة تستهدف الفحص الطبي علي جميع السيدات، بمدن وقري محافظة الشرقية، من عمر 18 فأكثر، مقسمة إلي فئات عمرية مختلفة، "من 18 إلى 25 عاما، ومن 25 إلى 35 عاما، وأكثر من 35 عاما"، ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، من خلال فرق طبية مدربة من "أطباء، وتمريض، ومدخلي بيانات، ورائدات ريفيات".

وأشار "شوقي" إلى أنه تقدم الخدمة الطبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مع تخصيص أماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزي وفاقوس النموذجي، منوها إلى تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، والتأكيد علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والاستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم التأكيد علي الفرق الطبية، باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية كافة، في أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، واتباع معايير مكافحة العدوى، وارتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد علي المترددات بارتداء الكمامات، حرصا علي صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات على بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.