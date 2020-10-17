حظك اليوم السبت 17-10-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان لديه القدرة على الموازنة في جميع أمور حياته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال وعليك اليوم أن تحدد أولوياتك وأن تبدي انضباطا في عملك ونفقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تحسن طاقتك وقد تعيش فترة حيوية رائعة، فقط لا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.