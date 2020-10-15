حظك اليوم الخميس 15-10-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يتميز بحبه لقضاء وقت فراغه مع اصدقاءه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الشمس في برجك تمدك بالنشاط والتألق، وتدفعك لتحسين حياتك الشخصية والمهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بالسحر والجاذبية وتنطلق بثقة وتصل لما تريد.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أروى جودة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 سبتمبر.