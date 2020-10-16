مؤتمر جماهيري لأعضاء القائمة الوطنية بقنا اليوم

تنظم القائمة الوطنية من أجل مصر، مؤتمرًا جماهيريا، مساء اليوم، بفيلا اللواء هشام الشعيني، مرشح القائمة بمحافظة قنا، لدعم القائمة في انتخابات مجلس النواب.

ويحضر المؤتمر، أعضاء القائمة الوطنية في محافظة قنا، وعددهم 9 أعضاء، والنائب مصطفى بكري مرشح القائمة، إضافة إلى حضور آلاف المواطنين، الذين أتوا من القرى والنجو ومدن المحافظة لتأييد القائمة.

يذكر أن محافظة قنا بحسب تقسيم الدوائر الانتخابية الأخير في مجلس النواب مخصص لها 9 مقاعد في القائمة ومثلهم فردي، كما استعدت المحافظة بتجهيز 339 مركز انتخابي و670 لجنة فرعية استعدادا لانتخابات مجلس النواب، ويبلغ من لهم حق التصويت 2 مليون و34 الف و373 مواطن لهم حق التصويت في الانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، حددت وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، الحالات التي يجوز لها فيها شطب المرشح لانتخابات مجلس النواب، والإجراءات المترتبة على شطب المرشحين سواء بالنظام الفردى أو القائمة.

ومن هذه المخالفات تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، دون مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أنّ عملية الانتخابات تجري في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، وتضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.