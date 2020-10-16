البرلمان والمشاهير.. الزئبقي "بركات" يدعم صديقه في "النواب" بالأقصر

وصل محمد بركات، نجم الأهلي السابق ومدير المنتخب الوطني الحالي، اليوم الجمعة، للأقصر، للمشاركة في مسيرة انتخابية، لدعم ترشح أحد أصدقائه بالمدينة لانتخابات مجلس النواب 2020.

والتقط أعضاء الحملة برفقة أهالي قرية الحبيل، بمركز البياضية، جنوب الأقصر، مسقط رأس المرشح عبد الرحمن بشاري، صديق "بركات" الصور التذكارية مع مدير المنتخب الوطني الحالي، متداولين الحديث معه عن زيارته للمحافظة.

بركات والأقصر

يشار إلى أن "بركات" قام من قبل بالكثير من "المقالب" مع صديقه سيد معوض، نجم الأهلي السابق ويعد أقرب اللاعبين له في الوسط الكروي وتربطهما علاقة قوية للغاية.

وكانت أبرز "المقالب" لها علاقة بالأقصر حيث أبلغ سيد معوض أن هناك حفلة في الأقصر بمشاركة لاعبين آخرين بينهما ظهير أيسر الأهلي السابق.

وحجز تذاكر الطيران والسيارات والفندق، وبالفعل تحرك سيد معوض لمقابلة بركات والاتجاه إلى المطار ليكتشف أنه أحد مقالب زميله "بركات".

ومن المقرر أن يشارك نجم الأهلي والمنتخب السابق في زيارات لمركز الطود وقرية العديسات ثم العودة لمقر الحملة في قرية الحبيل بالبياضية، جنوبي المحافظة، وذلك لدعم صديقه المرشح عبد الرحمن بشاري، مرشح دائرة مركز وبندر الأقصر فردي مستقل رقم 32، رمز البندقية.

عبد الرحمن بشاري يتنافس في الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الأقصر 34 مرشحًا على مقعد وحيد و تضم الدائرة ناخبين من 5 مدن، وهي مدن بندر الأقصر، الزينية، طيبة، الطود، البياضية.

ويصل عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر لـ 833557 ناخبًا، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 201 لجنة فرعية.

وشهدت قائمة محافظة الأقصر الانتخابية إحدى محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات والمقرر أن يمثلها عدد من أعضائها في مجلس النواب بداية من العام الجاري وحتى 5 أعوام قادمة، العديد من التغيرات التي طرأت عليها، خاصة بعدما انتهت مدة تقديم التنازلات عن الترشح بانتخابات مجلس النواب، حيث تنازل 2 من مرشحي الأقصر كما تم استبعاد 6 مرشحين لعدم استيفاء أوراقهم ورفض الطعون المقدمة من 5 منهم، ليصل إجمالي المرشحين النهائي إلى 75 مرشحًا على الدوائر الـ3 بالمحافظة.

المشاهير والبرلمان

ولم يكن استخدام مساندة المشاهير في الدعاية الانتخابية للدورة الجديدة من مجلس النواب أول مرة في واقعة "بركات وصديقه" بالأقصر، حيث بث أيضًا الفنان سعد الصغير ابن مدينة شبرا الخيمة، فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أعلن فيه دعمه لمرشح مجلس النواب أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث باسم مترو الأنفاق، مرشح حزب حماة الوطن بدائرة شبرا الخيمة ومقرها قسم ثان شبرا.

و"الصغير" ليس الفنان الأول الذي يعلن دعم "عبد الهادي" حيث دشنت حملته فيديو دعائيًا لدعم المرشح، شارك فيه المطرب أبو الليف، والفنان محمد عبدالرحمن، وإسماعيل فرغلي، على خلفية لأغنية: "أنا واحد ما بين ملايين"، مطالبين بدعم المرشح والحشد له في الانتخابات، متمنين له التوفيق.

كما عمد عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية، إلى إظهار دعم ومساندة بعض الفنانين والمطربين لهم في الترشح للمنافسة؛ أملا في كسب شريحة من محبيهم، وخاصة المطربين الشعبين، والذين لهم جمهور عريض داخل الدوائر الانتخابية، من بينهم الفنان أحمد شيبة الذي أعلن دعمه للمرشح المستقل أدهم محمد عطية، بدائرة بنها وكفرشكر.

وتجرى انتخابات مجلس النواب الجديد على مرحلتين، حيث تضم كل مرحلة عدد من المحافظات تجرى فيها الانتخابات بالداخل والخارج، وحددت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في كل مرحلة وجولة الإعادة بها والمحافظات التي تضمها كل مرحلة.

وفي هذا الإطار نستعرض كل المعلومات التي تريد معرفتها عن المرحلة الأولى والمحافظات التي تتضمنها ومواعيد إجراء الانتخابات بها في الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا.

محافظات المرحلة الأولى:

الانتخابات ستكون على مرحلتين الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

مواعيد المرحلة الأولى:

الانتخابات ستكون على مرحلتين، حيث تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات في الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.

مواعيد جولة الإعادة للمرحلة الأولى:

تكون جولة الإعادة في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفي الداخل يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.