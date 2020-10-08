الدعاية "على كل شكل ولون" في بنها وكفر شكر: أفراح وماتشات وتكريمات

تشهد دائرة مركز ومدينة "بنها" و"كفر شكر" بمحافظة القليوبية الانتخابية تحركات مكثفة للمرشحين والذين يبلغ عددهم 35 مرشحًا في إطار الدعاية الانتخابية بالمرحلة الثانية، ومن المقرر إطلاق مرحلة الدعاية الرسمية لاحقًا، حيث تشهد الدائرة حملات وزيارات عائلية ومنزلية من المرشحين للعائلات لكسب الود والتأييد.

ويتبارى مرشحو الدائرة حاليًا في حضور حفلات الزفاف وتقديم التهنئة وعقد لقاءات مع كبار العائلات لكسب تأييد أبناء الدائرة، حيث توجه المرشحان محمود منصور الشهير بـ"الكابتن رمزي" رمز "البندقية"، وسعيد النادي الشهير بـ"سعيد ندا" رمز "الساعة"، إلى دور العائلات الكبرى بقرى بنها وكفر شكر لعرض برامجهم الانتخابية.

فيما لجأ مرشحون آخرون بالدائرة لوسائل جديدة لحشد المواطنين، منها دعم الفرق الرياضية وتنظيم حفلات تكريم أسر الشهداء وحفظة القرآن الكريم، حيث نظم إيهاب إمام عبدالعزيز المرشح المستقل حفل تكريم لأكثر من 500 من حفظه القرآن وأسر الشهداء وأبطال أكتوبر والمعلمين والأطباء وأهم الشخصيات في قرية "بتمدة" بمركز بنها، مؤكّدًا أن هذه التكريمات تأتي مع إطار إحتفالات الدولة المصرية بذكرى نصر أكتوبر ورفع معنويات الشباب والجيل الصاعد من الشباب

وأضاف المرشح في رسالة لأبناء القرية، أنَّ منزله مفتوحًا أمام أهالي بنها وكفر شكر في أي وقت، مبينًا أنَّه كلف حملته الانتخابية بإعداد حصر بأعداد الأطفال والطلاب الأيتام بالدائرة لدعمهم وتسديد المصروفات الدراسية لهم.

وعلى الطريقة نفسها، أهدى المرشح أدهم محمد عطية مستقل عن دائرة بنها وكفر شكر فريق كرة القدم بمركز شباب قرية "بطا" أطقم رياضية جديدة مساهمة منه في استعدادات الفريق في منافسات دوري القسم الثالث، ومن المقرر أن يواجه الفريق نادي اتحاد الشرطة على أرض مركز شباب "بطا" السبت المقبل، ثم فريق نادي طوخ يوم الثلاثاء من الأسبوع نفسه على أرض نادي طوخ.

وقال المرشح أدهم عطية، إنَّ القيادة السياسية تولي كل الاهتمام للتنمية والرعاية الاجتماعية، وإضفاء الطابع المؤسسي على قطاع الرياضة، لدوره المهم في التنمية والنهوض بالدولة وشبابها، من خلال دعم أنشطة مراكز الشباب والنوادي الرياضية والحفاظ عليها بما يليق بها كنوع من أنواع التنمية المجتمعية الموجهة لشعب مصر.

ولفت إلى أنَّ توفير الدعم المطلوب للرياضة في الدائرة من أهم محاور برنامجه الانتخابي، من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي للفرق الرياضية في الدائرة.

يُذكر أنَّ دائرة بنها وكفر شكر تشهد صراعًا ساخنًا على 3 مقاعد، فيما يتنافس أبناء كفر شكر على خلافة خالد يوسف، المنقضي ولايته.

فيما يدخل نائبان حاليان هما النائب مجدي سيف "مستقبل وطن" وجمال كوش "مستقل"، واللذين تبادلا المواقع حيث خاص الأول الانتخابات في عام 2015 مستقلًا، كما خاض الثاني الانتخابات نفسها عن حزب "مستقبل وطن" في المنافسة وسط خلو الدائرة من ترشح السيدات لتصبح أول دائرة في المحافظة تحمل لقب "زيرو مرشحات" في مقابل 21 مرشحة أخرى في باقي دوائر المحافظة الـ5.

وتنظر مقاعد الدائرة الـ3 معركة حامية الوطيس بين المرشحين الذين يمثلون مستقبل وطن والشعب الجمهوري وأبناء مصر و31 مرشحًا مستقلًا، خاصة أنَّ عددًا كبيرًا من المرشحين من أبناء مركز كفر شكر الذي جرى ضمه في التقسيم الجديد للدائرة والذين يخوضون المعركة لخلافة النائب في البرلمان المنقضي ولايته خالد يوسف والذي أثار الكثير من الجدل خلال فترة عمله البرلماني، فيما قرر النائب الحالي لمدينة بنها اللواء مصطفى كمال الدين حسين نجل زعيم ثورة 23 يوليو الراحل كمال الدين حسين نائب رئيس الجمهورية الأسبق الاعتذار عن خوض المنافسة لدورة جديدة.

وبرز عدد من الوجوه الجديدة في المنافسة بهذه الدائرة الساخنة، يواجهون ائتلاف الأحزاب بقيادة "مستقبل وطن" والذي دفع بكل من النائب مجدي سيف وعربي فؤاد ممثلين لحزب "مستقبل وطن" والدكتور جمال حجاج وكيل الوزارة رئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية وأمين حزب الشعب الجمهوري في مواجهة المستقلين الجدد، وأبرزهم سعيد ندا مدير عام إدارة شرق شبرا التعليمية، وأدهم محمد عطية أحد شباب بنها ورجل الأعمال والمستشار محمد المسلمي بالقضاء الإداري ومجدي مسعود رجل الأعمال وإيهاب إمام رجل الأعمال هو الآخر الذي تقدم في آخر لحظة قبل غلق باب الترشح ليشعلا المنافسة في الدائرة.

وتشهد الدائرة تحركات مكثفة من المرشحين المحتملين بالدائرة في لقاء رؤوس العائلات، وعقد لقاءات تنظيمية خاصة بالحزبيين، إضافة إلى جولات محدودة في الشوارع، لكسب وتأييد الناخبين مبكرًا.