وزير التعليم عن القصة: مقولناش إنها ملغية.. والسؤال عنها بشكل جديد

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الجدل المثار بشأن إلغاء القصة على المراحل الدراسية من عدمه، قائلا: "احنا مقولناش حاجة خالص، وفيه ماكينة شغالة لاختراع هذه الأشياء كل يوم، والقصة زي ما هي في المرحلة الابتدائية والإعدادية ولا تغيير في هذا".

وأضاف "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه جرى حذف الأسئلة المقالية من امتحان المرحلة الثانوية العام الماضي، بسبب ظروف فيروس كورونا، والامتحانات الإلكترونية ولصعوبة الأهالي من صعوبة الكتابة في جهاز التابلت، "قالونا يبقى انتوا كدة لغيتوا القصة، ودة استنتاج وبنقوله لأ".

وتابع: "اللي عاوز يتعلم القصة مقررة وهامة جدا وسواء سألناك أو لأ دة جزء من المهارات اللي لازم تأهلك إنك تخش الجامعة، احنا قولنا القصة للاطلاع بمعنى مش هيجي منها سؤال يقتضي الكتابة على سطح التابلت ولكن ممكن يجي بسؤال إجابته من متعدد أو يطلب في بعض الكليات للقبول، أي امتحان قبول مبني على القصة، واحنا مقولناش انها جاية في الامتحان، بس قولنها انها للاطلاع وللتمكن منها انتظارا للسؤال عنها اللي هيبقى بشكل جديد".