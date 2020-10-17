صور.. مؤتمر القائمة الوطنية بقنا يشيد بإنجازات الرئيس: تحققت في وقت قياسي

نظمت القائمة الوطنية بمحافظة قنا، مساء الجمعة، في نجع حمادي، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، في ساحة هشام الشعيني، المرشح على القائمة في محافظة قنا، وبحضور النائب أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، والنائب الأول لرئيس للحزب، والنائب مصطفى بكري المرشح عن القائمة، ودكتور إيهاب رمزي المرشح عن القائمة بالمنيا، وأعضاء القائمة عن قنا.

وقال المهندس أشرف رشاد، إن فلسفة القائمة الوطنية تهدف إلى تمثيل الأحزاب والمستقلين وفئات سياسية واجتماعية عديدة تحت قبة البرلمان، مؤكدا أن مصر تواجه تحديات عديدة تستوجب وحدة الصف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال مصطفى بكري، منذ أيام تسربت الوثائق الأمريكية، وهي عبارة عن وثائق سرية في إيميلات خاصة هلاري كلينتون، تكشف ما تعرضت له مصر في 25 يناير، وتآمر الإخوان، ووصول الإسلاميين للحكم، في مؤامرة ضد مصر وضرب القضية الفلسطينية، واتفقت مع قطر لعمل خيرت الشاطر، وتمويله بـ100مليون دولار، لاستمرار الربيع العربي، كما يطلقون عليه، وأنا أطلق عليه الربيع العبري.

وأضاف أن الأمريكان كان هدفهم تفتيت الوطن العربي، ومنها مصر، لعمل دويلات في كل مكان، مؤكدا أن الشعب انتصر بفضل القيادة الوطنية بقيادة الرئيس السيسي في 30 يونيو.

وأوضح "بكري"، أن ما تحقق من مشروعات قومية في عهد السيسي، إنجاز كبير في وقت قياسي، مؤكدا أنه بالعمل الجاد سيتم بناء مصر الحديثة، مؤكدًا أن حجم التحديات كبير، فمصر تحارب من كيانات تريد النيل منها، قائلا: "الرئيس لا يهمه إلا مصلحة الوطن والمواطن المصري"، ودعا "بكري" المصريين إلى المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وقال النائب هشام الشعيني، إن مصر تقف خلف القائد "السيسي" وأن الانتخابات القادمة هامة، ويجب المشاركة فيها، وهو ما أكد عليه أعضاء القائمة خلال كلماتهم، داعين المواطنين المشاركة في الانتخابات.

يذكر أن محافظة قنا بحسب تقسيم الدوائر الانتخابية الأخير في مجلس النواب مخصص لها 9 مقاعد في القائمة ومثلهم فردي، كما استعدت المحافظة بتجهيز 339 مركزا انتخابيا و670 لجنة فرعية استعدادا لانتخابات مجلس النواب، ويبلغ من لهم حق التصويت 2 مليونا و34 ألفا و373 مواطنا لهم حق التصويت في الانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، حددت وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، الحالات التي يجوز لها فيها شطب المرشح لانتخابات مجلس النواب، والإجراءات المترتبة على شطب المرشحين سواء بالنظام الفردى أو القائمة.

ومن هذه المخالفات تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، دون مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أنّ عملية الانتخابات تجري في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، وتضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.