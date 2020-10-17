نائب الزاوية لمنافسيه: لا تجرحوا بعض فالانتخابات ستنتهي ويبقى الاحترام

تحدث إيهاب العمدة النائب الحالي لدائرة الزاوية الحمراء، حول الصراع البرلماني بين المرشحين للفوز بمقعد مجلس الشعب، والذي يدور في منافسة شرسة بينهم، موجهًا رسالة قوية إليهم، حتى لا يخرجوا عن أطر المنافسة الشريفة ولكي يتحلوا بالأخلاقيات الواجب توافرها النائب البرلماني.

وقال "العمدة"، إن جميع مرشحي مجلس النواب بدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، هم أشخاص شرفاء وعليهم أن يتحلوا بالخلق الحسن والاحترام المتبادل بينهم، ولا تدفعهم المنافسة لتجريح بعضهم البعض، من أجل كسب صوت أو منصب.

وكتب النائب الحالي والمرشح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إلى السادة مرشحي مجلس النواب بدائره الزاوية والشرابية ومؤيديهم، حضراتكم جميعا من خيرة الناس أرجو من حضراتكم وأنتم جميعا من أولاد الدائرة أن يسود الحب والاحترام بدون تجريح وأن يركز كل مرشح في كيفية كسب ثقة أهالي الدائرة لأن الانتخابات سوف تنتهي ولن يبقي إلا الحب والاحترام بيننا، والله الموفق والمستعان".

وينافس "العمدة" على مقعد نائب دائرة الزاوية الحمراء، الذي يشهد صراعا شرسا بينه وبين 14 نائبا آخرين، وهم الدكتور محمد الجندي، ووليد هلال عز الرجال، وأيمن فتحي، ومحمود أبو حية، ومحمد علي مسعود، وسيد عطية، وكمال فرنسيس القس، وعبدالعزيز عبدالحميد، وأيمن عبدالرحمن، ومحمد عزب، ومحمود مجدي، ومحمد الفار، وأحمد الهنداوي، وعمر وطني.

واقتربت مرحلة الاقتراع فى الانتخابات وإدلاء الناخبين بأصواتهم في اللجان الانتخابية لاختيار مرشحيهم في انتخابات مجلس النواب، والتي تتم على مرحلتين، الأولى تضم 14 محافظة فيما تضم الثانية 6 محافظات.

وتبدأ أولى أيام الانتخابات للجولة الأولى خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر في الخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.