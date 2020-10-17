صور.. استخراج موبايل وولاعة وجسم معدني من بطن مريض في الدقهلية

أجرى فريق طبي بمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي" بمحافظة الدقهلية، الجمعة، جراحة عاجلة لمريض بعد شعوره بآلام شديدة في البطن، واكتشف الأطباء بإجراء الإشعات التشخيصية، وجود أجسام غريبة في المعدة تبين أنها "ولاعة، وموبايل، وجسم معدني".

وتدخل فريق طبي بقيادة الدكتور إيهاب الدسوقي، استشاري الجراحة، والدكتور محمد الباز، أخصائي الجراحة، والدكتور إسلام والدكتور محمد شاكر، والدكتور محمد عبدالله، وأطباء التخدير هاني ضيف، والدكتور أكرم الحملي، وفريق التمريض

وتمكن الفريق الطبي خلال عملية استكشافية من استخراج "جهاز تليفون محمول، وولاعة وجسم معدني غريب" من بطن المريض أثناء خضوعه للجراحة العاجلة.

وقال الدكتور أحمد حشيش، مدير مستشفى المنصورة الدولي، إن المريض عمره حوالي 30 عاما، ووصل المستشفى يشتكي من آلام شديدة في البطن، وبإجراء الأشعة التشخيصية للحالة، تبين وجود أجسام غريبة داخل المريض، فقرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة.

وأضاف "حشيش"، لـ "الوطن"، أن الأطباء فوجئوا بوجود "ولاعة" ثم "موبايل – تليفون محمول"، وأخيرا "جسم معدني غريب" يبدو أنه تغيرت معالمه بمرور الوقت في بطن المريض.

وأكد أن حضور المريض إلى المستشفى بمجرد شعوره بالألم كان يمكن أن يتسبب في وفاته أو مشاكل كبيرة، كانسداد معوي، كما أن وجود الولاعة وبطارية الموبايل كان ممكن أن تتسبب في إصابته بالتسمم.

وأشار إلى أن المريض حالته مستقرة وجرى نقله إلى قسم الجراحة العامة للمتابعة، موضحا أنه لم نعلم إلى الآن سبب وصول هذه الأشياء إلى داخل جسم المريض ولا كيف ابتلعها.

يذكر أن مركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة استخرج منذ عام تقريبا 20 معلقة و4 شوك، و7 فرش أسنان، وعددا من الخواتم والسلاسل وأجسام غريبة من بطن مريض كان يبلغ من العمر 20 عاما، من إحدى قرى محافظة الدقهلية، ولديه مشكلة ضمور في المخ، ويعاني من الحركة الزائدة، إلا أنه بدأ يشتكي من قئ وآلام في البطن، وإعياء شديد، ولم تكون والدته تعرف أن الأعراض المرضية التي ظهرت على نجلها، بسبب ما يبتلعه من أدوات المائدة والتي كانت تشتكي من فقدانها باستمرار.