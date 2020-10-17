وزير التعليم يعلن إنشاء مركز إلكتروني لتلقي شكاوى الدراسة عبر واتس آب

استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة "فيديو" للطلاب وأولياء الأمور، استعدادات الدولة لبدء العام الدراسي الجديد 2021-2020، والخطوات التي اتخذتها الوزارة لإدارة العملية التعليمية مع الحفاظ على سلامة كل أعضاء المنظومة، وكذلك شرح مصادر التعلم المتنوعة لكل الطلاب وما تجهزه الوزارة تحسبًا لأي ظروف استثنائية.

وقال وزير التعليم، إنَّ الوزارة وضعت خطة لاستمرار عملية التعلم في ظل انتشار فيروس كورونا، عن طريق العمل على تقليل الكثافة بإعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

وأشار وزير التعليم، إلى أنَّه تمّ توزيع أجهزة حرارية على المدارس لقياس درجات حرارة الطلاب يوميًا، فضلاً عن توفير أماكن عزل داخل المدارس في حالة شعور أحد الطلاب بالإعياء ويتمّ التنسيق في ذلك الأمر مع وزارة الصحة.

وتحدث شوقي التعليم، خلال الفيديو، عن مصادر التعلم التي سيتبعها الطلاب خلال العام الدراسي المقبل، وجاءت كالتالي:

1- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. سيكون لهم الأولوية في الحضور بالمدرسة لأن نظام التعليم الجديد 2.0 يعتمد على التواصل مع المدرس داخل الفصل.

2- الصفوف من الصف الرابع وحتى الثالث الإعدادي: سيتمّ توفير 3 محطات تلفزيونية تعليمية، بحيث ستكون هي المصدر الرئيسي للتعلم، فضلاً عن عدد من المنصات الإلكترونية الأخرى لمن تتوفر لديهم خدمة الإنترنت.

3- الصفوف من الأول إلى الثالث الثانوي: في هذه المرحلة وفرت الوزارة للطلاب العديد من مصادر التعلم، إضافة إلى أجهزة التابلت والذي سيتمّ تسليمه للطلاب خلال الأسبوع الأول للدراسة.

وأعلن وزير التعليم، عن إنشاء منصة جديدة باسم "منصة التعليم المصري" وهي منصة موجهة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أنَّ الهدف منها هو توفير دليل لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين للتعامل مع المنصات الرقمية العديدة التي أتاحتها الوزارة، ويضم معلومات عن كل مصادر التعلم.

وتطرق وزير التعليم، للحديث حول القنوات التعليمية والتي سيتمّ إطلاقها رسميًا يوم الأحد 18 أكتوبر تحت اسم "مدرستنا" عبر تردد 12303 -الاستقطاب أفقي - معدل الترميز 27500 -معامل تصحيح الخطأ 5/6- وسيتمّ الإعلان عن جدول البث للطلاب، عبر "منصة التعليم المصري" فضلاً عن طباعته وتوزيعه على الطلاب في المدارس.

وقدم وزير التربية والتعليم، خلال الفيديو، نماذج من الدروس التعليمية والتي سيتمّ إذاعتها للصفوف الدراسية المختلفة عبر القنوات التعليمية "مدرستنا"، والتي ستنطلق يوم الأحد 18 أكتوبر 2020.