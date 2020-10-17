أفلام هوليودية تقبل تحدي كورونا وتطرح بدور العرض.. بينها Honest Thief

الخسائر الكبيرة التي سببها "كورونا" على صناعة السينما، قادت الكثير من المنتجين والموزعين لتأجيل أحدث إصداراتهم، إلا أن البعض جازف بطرح أفلامه في قاعات السينما التي تُفتح للجمهور بشروط صارمة، بالإضافة إلى إغلاق العديد منها خاصة في عدد من ولايات أمريكا بسبب الفيروس، وهو ما قد يؤثر على أرباح الأفلام.

نرصد في التقرير التالي أحدث الأفلام العالمية التي تم طرحها الأسبوع الجاري على الرغم من انتشار فيروس كورونا.

Honest Thief

عرض أمس في أمريكا وأستونيا، وأول أمس في البرتغال، المكسيك، ويوم 14 الشهر الجاري في فرنسا.

الفيلم من بطولة ليام نيسون، كيت والش، جيفير دونوفان، وإخراج مارك ويليامز والذي شارك في تأليفه مع Steve Allrich.

ويحكي الفيلم عن "توم" ويجسّده ليام نيسون، وهو سارق بنك سيئ السمعة يريد أن يعيش حياة آمنة بعد وقوعه في قصة حب، إلا أن اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي لا يرحمانه، بحسب موقع "IMDB"، الفيلم مدته ساعة و32 دقيقة، وتصنيفه أكشن - جريمة ودراما.

ليام نيسون، ولد 7 يونيو 1952، في جنوب أيرلندا، وعام 1993 لعب بطولة واحد من أكثر الأفلام تقييما على موقع السينما IMDB، وهو "قائمة شندلر".

وترشح ليامن نيسون لجائزة أوسكار عام 1994 عن دور في فيلم قائمة شندلر، والذي أخرجه ستيفين سبيلبيرج.

2 Hearts

عرض أمس داخل أمريكا، من إخراج لانس هول، تأليف فيرونيكا هول، روبن يو روسين، بطولة رادها ميتشل، جاكوب إلوردي، عدن كانتو.

الفيلم مدته ساعة و40 دقيقة، وتقييمه 6.9 على موقع السينما IMDB

Love and Monsters

صدر أمس عن شركة بارامونت، من إخراج مايكل ماثيوز وبطولة ديلان أوبراين وجيسيكا هينويك ومايكل روكر.

الفيلم مدته ساعة و49 دقيقة، ويحكي عن قيام "جويل" برحلة مليئة بالمخاطر، بعد اكتشافه أن صديقته على بعد 80 ميلاً فقط من مكانه.

The Kid Detective

من إخراج وتأليف إيفان مورجان، وبطولة آدم برودي، صوفي نيليس ، سارة ساذرلاند. الفيلم توزيع "سوني"، ومدته ساعة و37 دقيقة.

Evil Eye

صدر 13 الشهر الجاري في أمريكا، البرازيل، كندا، المانيا، بولندا وغيرها، ومن إخراج إيلان داساني وراجيف داساني.

الفيلم من بطولة ساريتا تشودري، سونيتا ماني، برنارد وايت، ويحكي عن أم تؤمن بالخرافات، مقتنعة بأن صديق ابنتها الجديد هو تناسخ لرجل حاول قتلها منذ 30 عامًا.

Nocturne

عرض 13 أكتوبر، من إخراج وتأليف Zu Quirke، وبطولة سيدني سويني، ماديسون إيسمان، جاك كوليمون، ومدته ساعة ونصف.