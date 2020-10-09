آخرها المهمة المستحيلة.. هوليود تتجه للنرويج لتصوير مشاهد أفلامها

أصبحت دولة النرويج مقصدا لـ الاستوديوهات الكبرى في هوليود، لتصوير مشاهد أفلامها، ويعتبر "Mission: Impossible 7" من إنتاج "باراماونت بيكتشرز" أحدث الأعمال التي صورت داخلها، وهو واحد من أوائل أفلام "بارامونت" التي استأنفت التصوير بعد سبعة أشهر من الانتظار بسبب وباء فيروس كورونا.

على مدار الأسابيع الـ 6 الماضية، قام المخرج كريستوفر ماكوري والممثل توم كروز وبقية فريق "Mission: Impossible 7" بتصوير مشاهد مليئة بالإثارة في غرب النرويج، واحتفل ماكوري بنهاية جلسة التصوير في النرويج بمنشور على Instagram يشكر فيه طاقم العمل النرويجي.

يذكر أنه رفعت الحكومة النرويجية قيود السفر على الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، مما جعلها من أوائل البلاد التي أعادت بدء تصوير الأفلام والمسلسلات، بحسب ترولس كونتني عضو لجنة الأفلام النرويجية.

نجح فيلم "Mission: Impossible 7" حتى الآن في تجنب الإيقاف الكبير للإنتاج، على الرغم من أن الأسابيع الأخيرة قد شهدت ارتفاعًا في الحالات في النرويج، إلا أن المنطقة الغربية من البلاد، حيث يتم إنتاج غالبية الأعمال، لا تزال منخفضة المخاطر وقد أبلغت عن حالات قليلة أو معدومة منذ أبريل.. بحسب موقع variety.

وفي مقابلة مع موقع Variety، يوضح Jostein Brå Oksavik، مشرف عن سلامة طاقم عمل "Mission: Impossible 7"، لحماية فريق الفيلم من الفيروس، قال: "يتألف طاقم السلامة النرويجي من أكثر من 10 موظفين، يدعمون الطاقم البريطاني بالممرضات والمسعفين".

وأضاف: "كان لدينا نظام فعال لتتبع العدوى، بحيث إذا أصيب شخص ما، يتم عزله وعزل الأشخاص المقربين منه ووضعهم في الحجر الصحي على الفور.. إلى جانب الحرص على التباعد الاجتماعي، وهذا هو مفتاح الإنتاج الآمن".

واستكمل: "اختبرنا جميع طاقم عمل الفيلم، لكن الاختبار لا يكفي، كان على الجميع أيضًا الحفاظ على مسافة مترين، وارتداء الأقنعة وغسل أيديهم وتعقيمها كثيرًا، كما قامت شركة الأمن التابعة لنا بمراقبة الفحوصات اليومية لدرجة الحرارة التي يقوم بها مسعفونا على جميع الممثلين وطاقم العمل".

ويقدم توم كروز في الفيلم دور إيثان هانت، ونالت الأجزاء السابقة نجاحاً كبيراً، والفيلم من إخراج كريستوفر ماكورى.

وتم تصوير مشاهد لأفلام أخرى بالنرويج في الفترة السابقة بينها، لا وقت للموت، من إخراج كاري جوجي فوكوناجا، وبطولة دانيال كريج ورامي مالك.

يقوم "مالك" من خلاله، بدور "Safin"، وهي الشخصية الشريرة في الفيلم، بينما يقدم النجم دانيال كريج دور "جيمس بوند"، وتشارك الممثلة أنا دي أرماس بطولته. ومدته ساعتان و43 دقيقة.

"لا وقت للموت"، تكلفة إنتاجه 250 مليون دولار بحسب موقع IMDB، وتغني الأمريكية بيلي إيليش، الأغنية الخاصة للفيلم التي تحمل نفس الاسم.

وأيضا مشاهد من فيلم Dune تم تصويرها في النرويج وهو من إخراج دينيس فيلنوف.

الفيلم مقتبس من رواية لـفرانك هيربرت، وبطولة زندايا، ريبيكا فيرجسون وتيموثي شالاميت، أوسكار إسحاق، جايسون موموا وجوش برولين.

وأيضا فيلم Tenet، تم تصويره بعض مشاهده بالنرويج، الفيلم كتبه وأخرجه كريستوفر نولان، ومن بطولة روبرت باتينسون، جون ديفيد واشنطن، إيليزبيث ديبيكي. ومدته ساعتين ونصف.