السوشيال ميديا ساحة منافسة 36 مرشحا على 3 مقاعد لدائرة القناطر وقليوب

تشتعل المنافسة الانتخابية في مركزي القناطر الخيرية وقليوب في محافظة القليوبية، اللذان جمعهما التقسيم الجديد لانتخابات مجلس النواب 2020 في دائرة واحدة ينافس فيها 36 مرشح علي 3 مقاعد فقط، بعدما كان للمركزين في تقسيم الانتخابات الماضية، 5 مقاعد بواقع 3 مقاعد لمركز قليوب، ومقعدين لمركز القناطر.

ويخوض معركة الانتخابات في دائرة القناطر وقليوب، 36 مرشحا بينهم 3 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشح لكل من أحزاب التحرير المصري، والوفد، وحماة الوطن، والمصري الديمقراطي، في مواجهة 27 مرشحاً مستقلاً.

تضم المنافسة على 3 مقاعد الدائرة نائبين حاليين في البرلمان وهم النائب عادل عامر عن حزب مستقبل وطن، والنائب حسين عشماوي عن حزب الوفد، و6 سيدات، وعددا من المتسقلين منهم الدكتور أحمد السقا وكيل الغرفة التجارية بالقليوبية، والمستشار احمد الشواربي، واللواء محمد إبراهيم الذي خسر المقعد في انتخابات 2015 أمام النائب حاتم عبدالحميد.

واستعاض مرشحي دائرة القناطر الخيرية وقليوب عن الوسائل التقليدية في الدعاية، بالاعتماد علي السوشيال ميديا والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لإتساع الدائرة.

ويتوزع المرشحين في هذه الدائرة بين 26 مرشحاً من مركز قليوب، و13 مرشحاً من مركز القناطر الخيرية.

وتشتعل المعركة الانتخابية حاليا بين الجروبات والصفحات السياسية والشبابية علي مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الاستفتاءات الإلكترونية علي المرشحين، وحشد الناخبين للمشاركة في الانتخابات.

تستعرض "الوطن " الخريطة الانتخابية لمرشحي دائرة القناطر وقليب وفق ما جاء في الكشوف النهائية للمترشحين:

1- عادل صلاح منصور عامر – قلم مستقبل وطن

2- إبراهيم جميل محمد عويس – أباجورة مستقبل وطن

3- محمد شريف عبدالحميد خليل جندية – أسد مستقل

4- خالد محمد أبوسريع محمد نعيم – كف مستقل

5- عزة محمد طه الخطيرى - حصان مستقل

6- عزيزة عماد سيد محمد أبو يوسف – مدفع مستقل

7- رامى محمد خليل إبراهيم شاذلى - ساعة يد مستقل

8- عزت عبدالعزيز محمد كريم - فيل مستقل

9- علياء أسعد عبدالحى محمد عبدالحى – نجفة مستقل

10- عادل فاروق عبدالغنى العسال - شمعة التحرير المصرى

11- إيهاب محمدى السيد مسعود – سفينة مستقل

12- خالد عبدالمنعم مصطفى مصطفى الهليلى – تمساح مستقل

13- محمد أحمد أحمد قنديل – صقر مستقل

14- درويش محمود محمد مرعى - سنبلة قمح مستقبل وطن

15- حسين محمود محمد عشماوى – نخلة الوفد الجديد

16- هانى محمد عبدالمقصود عبدالفتاح – هدهد مستقل

17- أحمد أحمد عبدالعال السقا – منزل مستقل

18- محمد عبدالحميد سعد أبوزيد – ديك مستقل

19- محمد سلامة حسن محمد حسن - السد العالى مستقل

20- محمد سيد إبراهيم سليمان الشريف – ماسة حماة الوطن

21- محمد سيد محمد أحمد عطا الله – جرس مستقل

22- جمال عبدالرحمن إبراهيم زايد - مكتب مستقل

23- محمد سيد سيد متولى علام - كشاف إضاءة مستقل

24- وائل سيد عبدالسميع أحمد ناجية – راديو مستقل

25- شيماء محمد دسوقى موسى مصطفى – فراشة مستقل

26- خيرى حامد حسن أبو النجا- تليفون محمول مستقل

27- محمد رضا محمد عبدالمعبود – كاميرا مستقل

28- عاطف محمود عبدالرحمن إبراهيم – مشط مستقل

29- محمد محمود دسوقى محمد - مروحة مستقل

30- كريم مصطفى أحمد محمد – أوتوبيس مستقل

31- حنان إبراهيم سيد محمد - سبيكة ذهب مستقل

32- ناصر أمين سالم حسنين - سهم مستقل

33- محمد إبراهيم محمد إبراهيم – ميكروفون مستقل

34- نهى فوزى عبدالرحمن إمام – قطار المصرى الديمقراطى الإجتماعى

35- أحمد حمدى إبراهيم عبدالله - عنقود عنب مستقل

36- أحمد موسى محمد الشواربى - طائرة هليكوبتر مستقل