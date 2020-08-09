مرشحون بالمنوفية يخرقون الصمت الانتخابي بمسيرات وإعلانات ممولة

شهدت محافظة المنوفية، اليوم الأحد، العديد من حالات خرق الصمت الانتخابي؛ حيث جابت مسيرة بالسيارات لأحد المرشحين مدينة قويسنا، ودعت الأهالي لانتخابه.

وأطلق 5 مرشحين لمجلس الشيوخ بمختلف مراكز المنوفية، حملة إعلانات ممولة علي مواقع التواصل الإجتماعي للتعريف بهم، ودعوة المواطنين إلى انتخابهم، كما شهدت بعض القري تجمعًا لأنصار عدة مرشحين للإنتهاء من التجهيزات النهائية استعدادًا للإنتخابات.

ويتنافس 30 مرشحًا بالمنوفية في انتخابات مجلس الشيوخ علي 4 مقاعد، وهم: 3 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشح لحزب حماة الوطن، ومرشحين لحزب النور، ومرشح لحزب الشعب الجمهوري، ومرشح لحزب الحركة الوطنية ، فضلا عن 22 مستقلا.