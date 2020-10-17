"وهدان": البرلمان الحالي ظُلم كثيرا.. وطموحات المواطنين "سقفها عالي"

قال الدكتور سليمان وهدان وكيل البرلمان، إن المجلس الحالي أو المنقضية مدته ظُلم كثيرًا.

وأضاف "وهدان"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة "TEN"، "أن البرلمان ولد من رحم الثورة، وكان معبرًا عن الشارع وأجريت انتخاباته بشكل نزيه، ولكن التحديات كانت كبيرة للغاية لأن آمال وطموحات المواطنين كانت مرتفعة، واصطدمت بالمشكلات والإصلاح الاقتصادي وعجز الموازنة العامة للدولة وإجراء مسيرة إصلاحية في التعليم والصحة".

وقال إن المجلس تحمل مسئوليته الوطنية بكل صدق وأمانة، مقدمًا التحية للنواب المشاركين في هذه الدورة، والتوفيق للنواب المترشحين للمجلس المقبل، موضحًا أن المجلس الجديد سيكون لديه أعباء وحمل كبير، إذ تحتاج الدولة بعد الإصلاح السياسي والاقتصادي إلى تشريعات قوية تتواكب مع المرحلة في ظل الظروف الإقليمية الصعبة.

وأوضح "أن الرئيس السيسي لديه خطة طموحة بشكل غير عادي ويحتاج إلى مجلس النواب لإصدار تشريعات تساعده على إنجاز هذه الخطة، والتي من ضمنها تعمير سيناء والنهوض بالأمن الغذائي، إذ أصبحت مصر تصدر لدول الجوار لأوروبا منتجات زراعية ما يعد ذلك إنجازًا لم يتحقق من يوم وليلة ولكن نتيجة لجهد وتخطيط وإصلاح أراضي زراعية وتطوير بالنسبة للبنية الأساسية والصوب الزراعية، وهو ما أدى إلى أن مصر أصبحت الأولى في تصدير البرتقال والموالح".

وأكد "أن تجربة مصر في التعامل مع فيروس كورونا كانت ناجحة، ولم تكن الدولة الوحيدة التي أجرت انتخابات في ظل الجائحة، ولكن هناك دول أخرى أجرت الانتخابات، نظرًا لأنه استحقاق دستوري من ضمن مسيرة الإصلاح السياسي ونجاح الانتخابات يحسب للمواطن المصري في المقام الأول وجاهزية الدولة لاستقبال هذا الحدث".