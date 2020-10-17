ضبط "خريج آداب" بالقاهرة انتحل صفة طبيب بشري لمروره بضائقة مالية

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بتواجد أحد الأشخاص منتحلاً صفة طبيب داخل المستشفى.

بالانتقال والفحص تبين تواجد أحد الأشخاص "غير معلوم لدى المستشفى" مرتدياً زي طبيب، وأمكن ضبطه وتبين أنه (حاصل على ليسانس آداب، ومقيم الجيزة) وبحوزته (كارنيه طبيب بشري باسم أحد الأِشخاص "منتهى في 2017م" - سماعة طبية - جهاز قياس حرارة - 2 مفك).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية اختمرت في ذهنه فكرة انتحال صفة طبيب، لتسهيل دخوله المستشفى "محل الضبط" بقصد الشروع فى سرقة أي متعلقات بداخل المستشفى باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأنه عثو على الكارنيه المضبوط بحوزته في الطريق العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.