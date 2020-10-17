ضبط فتاة بالنزهة سرقت دولارات ومشغولات ذهبية من والدتها لتتزوج بها

فى إطار جهود أجهزة مديرية أمن القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة بكافة أنحاء العاصمة، وسرعة التعامل مع كافة البلاغات المقدمة من المواطنين.. فقد تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (6 غويشة - 2 سلسلة - إسورة - 2 حلق - خاتم - 8 ربع جنيه ذهب - 17 ألف دولار - 14 ألف جنيه مصرى) من داخل الشقة سكنها، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (نجلة المبلغة) وأمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة بتحريض من (صاحب محل ألعاب إلكترونية كائن بالجيزة) وأقرت برغبتهما فى الزواج، وقد إختمرت فى ذهنهما فكرة سرقة والدتها لتدبير نفقات الزواج، وقامت بالإستيلاء على المسروقات بأسلوب "المغافلة" على فترات وتسليمها للمذكور، وأمكن ضبطه وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع فى المشغولات الذهبية المستولى عليها لأحد الأشخاص، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط مبلغ مالى (33 ألف جنيه) من متحصلات الواقعة، كما تم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية، وكذا ضبط (4) هواتف محمول بقيمة مبلغ 36 ألف جنيه أقر بشرائهم من متحصلات الواقعة، كما تم بإرشاده ضبط (عدد 5 شاشات LCD - 3 جهاز ألعاب إلكترونية) داخل محل الألعاب الإلكترونية ملكه، وأقر بشرائهم من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المستولى عليها.

كما تبلغ لقسم شرطة البساتين من (موظفة بإحدى الشركات) بإكتشافها كسر زجاج السيارة ملكها حال توقفها بالطريق الدائرى بدائرة القسم وسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى من داخلها، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وأمكن ضبطها وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") وإعترفا بإرتكابهما بالإشتراك مع آخر "هارب"، وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى- هاتف محمول - شاشة LCD ) وأقرا بشرائهما من متحصلات سرقة المبلغ المالى المستولى عليه.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لتخصصه فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنه وراء إرتكاب عدد (3) حوادث سرقة دراجات بخارية بذات الأسلوب، وكذا سرقة هاتف محمول بأسلوب "المغافلة " ، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنه، كما تم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .