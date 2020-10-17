في عهد السيسي.. مشروعات عملاقة حوَّلت "الخرابة" لـ"جنة" (صور)

"كانت خرابة، وبقت جنة"، لفظ استخدمه هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والمتحدث باسم وزارة الإسكان في جولة رافق خلالها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قبل أيام قليلة، حين قارن الوضع بين ما كانت عليه بحيرة "عين الصيرة" والمنطقة المحيطة بها، والوضع عقب قطع شوط في مخطط التطوير الذي تتابعه الدولة باهتمام بالغ.

وضع مشروع "عين الصيرة"، ينطبق على كثير من المشروعات العملاقة التنموية والخدمية التي تنفذ وأعطت إشارة البدء في تنفيذها عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمقاليد حكم البلاد لتنطلق المشروعات التنموية والقومية في ربوع الوطن.

ورصدت صفحة "خاص عن مصر"، عشرات الصور عن مشروعات نفذت في عهد الرئيس السيسي، والتي ينطبق عليها وصف "يونس".

تطوير العشوائيات

كانت إحدى تلك المشروعات، تطوير المناطق العشوائية، والتي شهدت محافظات الجمهورية اهتماماً غير مسبوق بها في السنوات الماضية، وظهرت مدينة الأسمرات بمراحلها الثلاث، أول وأهم وأكبر المشاريع لتطوير العشوائيات والتي استوعبت آلاف من الأسر التي كانت تعيش في مناطق عشوائية مثل "الدويقة"، وغيرها من المناطق التي عرفت بمعاناة أهلها في سنوات طوال.

كان المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أكّد في تصريحات صحفية سابقة له أنَّ عدد المناطق العشوائية الخطرة يصل إلى 357 منطقة عشوائية بمختلف المحافظات، بواقع 242 ألف وحدة سكنية، تحتل القاهرة نصيب الأسد منها، لافتًا إلى أنَّ ما تمّ تنفيذه حتى الآن نحو 177 ألفًا و500 وحدة سكنية في نحو 298 منطقة عشوائية، ويجرى تنفيذ نحو 34 ألفًا و700 وحدة في نحو 59 منطقة، وتبلغ تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة نحو 36 مليار جنيه، فيما تصل قيمة الأراضي المقام عليها الوحدات السكنية لسكان هذه المناطق نحو 23.5 مليار جنيه.

وأضاف "صديق"، أنَّه يصل عدد المناطق غير المخططة 221 مدينة على مستوى الجمهورية، على مساحة 417 ألف فدان، تمّ تطوير عدد 53 منطقة غير مخططة على مساحة 4600 فدان، وجار تنفيذ 79 منطقة على مساحة 7 آلاف فدان ومن المقرر الانتهاء منها خلال منتصف العام المقبل، وتصل التكلفة التقديرية لعملية تطوير المناطق غير المخططة نحو 318 مليار جنيه.

وأشار إلى وجود نحو 1105 أسواق عشوائية تضم 306 آلاف وحدة، وتبلغ التكلفة التقديرية لتطوير هذه الأسواق نحو 44 مليار جنيه، تمّ تنفيذ نحو 19 سوقًا، وجار تنفيذ 44 سوقًا.

مشروعات الطرق

أما المحور الآخر للأراضي الفضاء التي دبت فيها الحياة، كشريان للتنمية؛ فإنَّها تضم "مشروعات الطرق"؛ فخططت الدولة لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7 آلاف كيلو متر بتكلفة 175 مليار جنيهاً، ليصبح إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية 30.5 الف كيلومتر بعد أن كانت 23.5 الف كيلومتر في يونيو 2014، كما تعمل الدولة على إنشاء 21 محور كوبري على نهر النيل بتكلفة 30 مليار جنيهاً.

كما عملت الدولة على إنشاء نحو 600 كوبري ونفق، وكذلك العمل على تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5 آلاف كيلو متر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيهاً.

أنفاق قناة السويس

أحد أهم تلك المشروعات هي أنفاق قناة السويس، عبر تنفيذ 5 أنفاق لربط سيناء بدلتا النيل وتنهي معاناة شبة يومية يعيشها مئات الآلاف من المواطنين، وكباري عائمة لتسهيل حركة المواطنين والبضائع وتقضي على مشكلة الزحام والتكدس بسبب المعديات، وتيسر تداول البضائع وحركة انتقالها بين شرق وغرب مدن القناة.

مدينة الجلالة الجديدة

أحد المشروعات القومية المهمة أيضاً كانت هضبة الجلالة، وهي مدينة أنشئت في "حضن الجبل"، ويشتمل المشروع على مدينة الجلالة العالمية وجامعة الملك سلمان ومنتجعًا سياحيًا يطل على خليج السويس، إضافة إلى طريق "العين السخنة - الزعفرانة"، الذي يشق جبل الجلالة.

العلمين الجديدة

أحد المشروعات المهمة أيضاً، إنشاء مدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، وتعتبر من مدن الجيل الرابع، تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 48130.82 فدان ويبلغ عدد السكان المستهدف 2 مليون نسمة.