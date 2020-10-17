ضبط أدوية غير خالصة الرسوم الجمركية قبل بيعها عبر مواقع التواصل 

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا بقيام أحد الأشخاص ببيع أدوية غير خالصة الرسوم الجمركية، من خلال مواقع التواصل الإجتماعي على شبكة الانترنت بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية)، بممارسة نشاط إجرامياً تخصص في بيع الأدوية الأجنبية الصنع والمهربة من الجمارك وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة للقانون، وقيامه بتأسيس شركة وهمية بدون ترخيص والإعلان على مواقع التواصل الإجتماعي بتوافر العديد من العقاقير والأدوية المستوردة بأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق، متخذاً من مسكنه وكراً لممارسة نشاطه المؤثم وتخزين الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر.

بالإستعلام من نقابة الصيادلة بالإسكندرية، أفادت بأن المتهم المذكور غير مسجل بالنقابة وغير مصرح له بالإتجار في العقاقير والمستلزمات الطبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم وبتفتيش مسكنه عثر على (91 عبوة عقاقير وأدوية لعلاج "أمراض القلب - أمراض الكلى - الأمراض النفسية" - مجموعة كبيرة من دفاتر وفواتير مدون عليها اسم الشركة - مجموعة كبيرة من كشوف العملاء - كمية كبيرة من أوراق الدعاية المدون عليها اسم الشركة ورقم الهاتف الخاص بها)، وكذا ضبط (هاتف محمول) وبفحصه فنياً تبين أنه يحتوى على العديد من المحادثات والرسائل بين المذكور وعملائه الدالة على نشاطه المؤثم، وبمواجهته أقر بالواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

وتمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (المدير المسئول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) لقيامه بمزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح وحيازته كميات كبيرة من العقاقير الطبية مهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المعنية ومحظور تداولها داخل البلاد، فضلاً عن حيازته أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل مخزن مُلحق بالصيدلية على (3596 قرص دوائي لعقاقير مختلفة - 260 قرص مخدر - 150 أمبول حقن - 63 عبوة مرهم - 175 عبوة كحول طبي)، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بمزاولته مهنة صيدلي بدون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.