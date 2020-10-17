يصل لمليون ونصف.. طريقة الحصول على قرض تمويل لـ3 سيارات للعميل الواحد

يلجأ الكثير إلى نظام تقسيط السيارات من الوكلاء، ما يسبب لهم بعض المشكلات خلال التعامل معهم بشكل مباشر، وفي ذلك الإطار يتيح البنك العربي الافريقي قرض السيارة وفق عدد من الشروط، بتمويل يصل لـ1.5 مليون جنيه، على فترات سداد تصل إلى 7 سنوات، وبفائدة تتراوح بين 16% و21.5%.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة للحصول على قرض تمويل شراء سيارة من البنك العربي الأفريقي، وفقًا لما حدده البنك، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تفاصيل الحصول على قرض السيارة من البنك العربي الافريقي

ـ حدد البنك الحد الأدنى للتمويل 22 ألف جنيها.

ـ أوضح البنك أن الحد الأقصى للتمويل 1.5 مليون جنيه.

ـ أتاح البنك مرونة في مدة سداد التمويل تصل إلى 84 شهرًا "7 سنوات"، وبمقدم يبدأ من 10% من قيمة السيارة.

ـ يمنح البنك تأمين مجاني على الحياة طوال فترة التمويل.

ـ يتيح البنك مجموعة متنوعة من شركات التأمين للاختيار من بينها.

ـ تمويل حتى 3 سيارات للعميل الواحد على أن يتم الاستيفاء بمعايير الدخل.

ـ إمكانية تأجيل القسط حتى 3 مرات في السنة.

ـ لا يلزم توكيل.

ـ لا يتمّ ترك نسخة مفتاح بالبنك.

ـ لا حاجة لضامن.

ـ قيمة التمويل الممنوح يصل إلى 26 ضعف الدخل الشهري.

معدل الفائدة

ـ في حالة السداد خلال 5 سنوات مع تحويل الراتب تكون (16%- 18.5%) متناقصة.

ـ في حالة السداد من 5 – 7 سنوات مع تحويل الراتب تكون (17%- 19.5%) متناقصة.

ـ في حالة السداد خلال 5 سنوات دون تحويل الراتب تكون (20%- 20.5%) متناقصة.

ـ في حالة السداد من 5 – 7 سنوات دون تحويل الراتب تكون (21%- 21.5%) متناقصة.

شروط الحصول على قرض تمويل شراء سيارة من البنك العربي الافريقي

ـ فتح حساب في البنك العربي الأفريقي الدولي.

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية المدة.

ـ ألا يقل السن عن 21 عامًا، ولا يزيد على 64 عامًا عند تاريخ انتهاء التمويل.

ـ يجب أن يكون العميل قد تم تعيينه على الأقل لمدة 6 أشهر في المكان الحالي الذي يعمل به.

أنواع تمويل قرض السيارة من البنك العربي الافريقي

ـ موظف بمرتب ثابت "يعمل لدى مؤسسة مشتركة بخدمات دفع المرتبات بالبنك العربي الأفريقي الدولي".

ـ موظف براتب ثابت "يعمل بمؤسسة غير مشتركة بخدمات دفع المرتبات بالبنك العربي الأفريقي الدولي".

ـ أصحاب المهن الحرة.