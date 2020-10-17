نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الكليات في أول أيام العام الدراسي

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب عددًا من الكليات في أول أيام العام الدراسي الجديد، شملت كليات الهندسة بشبرا والزراعة والطب البيطري وهندسة بنها والعلوم.

رافقه خلال الجولة الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور محمود عراقي عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطري، والدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور لطفي أبوسالم عميد كلية العلوم، والدكتور خالد العيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، ووكلاء الكليات.

وشهد نائب رئيس الجامعة تحية العلم وتفقد قاعات المحاضرات والمدرجات، والتقى بالطلاب مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وحثهم على المشاركة بفعالية في الأنشطة الطلابية والتحصيل العلمي وتنمية المهارات.

كما شهدت الجولة تفقد عددا من الأنشطة الطلابية المختلفة بالكليات، وافتتاح صالة الأنشطة الطلابية بكلية الطب البيطري.

ومن جانبه، قال الدكتور تامر سمير إن الجامعة تستقبل هذا العام 24 ألف طالب جديد بزيادة 2000 طالب عن العام الماضي، لتصل السعة الطلابية بالجامعة حوالي 114 ألف، مشيرًا إلى أن العام الدراسي الجديد يشهد لأول مرة بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي، وشعبة البنات بكلية التربية الرياضية.

وأكد "سمير" خلال الجولة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات واستخدام الكواشف الحرارية على بوابات الكليات، وكذلك متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات الدراسية مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قد تقدم بأطيب التهاني لنواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات، وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين وأبنائه الطلاب وكافة منسوبي الجامعة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2020 / 2021، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق في دراستهم الجامعية.

كما قدّم الدعوة لكافة الطلاب للمشاركة الفعالة في جميع الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة والتي تستهدف الاهتمام بتنمية مواهب الشباب وطاقات الإبداع والابتكار.

وأكد "السعيد" على ضرورة الجدية من أول يوم دراسة وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم منذ اليوم الأول لبدء الدراسة، والالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي، وتنظيم حفل استقبال الطلاب الجدد بمشاركة زملائهم من الطلاب القدامى.