محافظ جنوب سيناء يقرر تشكيل مجلس إدارة للسوق الحضاري

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا للقيادات التنفيذية بالمحافظة، اليوم الأربعاء، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام، والمحاسب فوزي همام مساعد المحافظ لشئون المحليات، ورؤساء المدن ومديري المديريات والادارات بالديوان العام.

وتابع المحافظ خلال الاجتماع المشروعات الجاري تنفيذها بجميع المدن، ووجه لسرعة التعاقد مع شركات المقاولات لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة.

وطالب بتشكيل مجلس إدارة للسوق الحضاري الجديد بمدينة طور سيناء، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لاستقبال العام الدراسي الجديد بالتعاون مع مديرية الصحة، والتوعية الصحية بصفة يومية من خلال إذاعة جنوب سيناء، وكافة الوسائل الإعلامية التكنولوجية بالمحافظة، حفاظًا على الطلاب وأسرهم .

وشدد على رؤساء المدن بالمرور على المدارس، للتأكد من تلك الإجراءات، وعلى هامش الاجتماع أهدى محمود محمد إبراهيم، وكيل وزارة المالية محافظ جنوب سيناء، نسخة من دليل المفتش ودليل ميكنة النظم المالية الحكومية.