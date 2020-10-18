تعرف على الإجراءات الخاصة بتوصيل الغاز للمنازل

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية متمثلة في عدد كبير من شركات توصيل الغاز الطبيعي، على زيادة أعداد الوحدات السكنية العاملة بالغاز الطبيعي بدلا من البوتاجاز، خاصة بعد إعلان الدولة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد تحقيق العديد من الإنجازات والحقول الجديدة التي تُكتشف.

وأشارت وزارة البترول إلى النتائج الإيجابية التي تحققت من إطلاق مبادرة الوزارة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة التوصيل لوحداتهم السكنية والتي بدأ تطبيقها منذ يوليو 2018 بالمدن والمناطق التي يصلها الغاز الطبيعي لأول مرة دون مقدم أو فوائد وعلى مدى 6 سنوات.

وأضافت الوزارة أن المحفزات التى وفرتها الدولة المصرية للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل أعطته زخماً ودفعات قوية لتحقيق معدلات توصيل قياسية تتجاوز المليون وحدة سنوياً، مشيراً إلى ارتفاع عدد الوحدات السكنية المستفيدة من المشروع إلى حوالى 3ر11 مليون وحدة سكنية حالياً، وأن المشروع يتوسع بقوة ويضم مناطقاً جديدة باستمرار تتميز بأنها كثيفة استهلاك البوتاجاز مما يحقق أهداف الدولة والوزارة من المشروع بتعظيم الاستفادة من توافر موارد الغاز الطبيعى وتقديم خدمات متميزة وحضارية للمواطنين وتخفيف أعباء استيراد جانب من احتياجات البوتاجاز للسوق المحلى.

وتستعرض "الوطن" إجراءات توصيل الغاز لعميل جديد في عقار يعمل بالغاز من قبل:

يتقدم العميل بطلب لدى الشركة المختصة في المنطقة التابع لها.

يتم عمل معاينة عن طريق قسم خدمة العملاء لتحديد العمل المطلوب للعميل وتحديد رقم الكود في حالة وجود وصلة خارجية للعميل.

يتم التعاقد مع العميل بعد تقديم جميع المستندات وسداد كافة الرسوم المقررة لإنجاز الخدمة منها تأمين العداد وتأمين استهلاك ومقابل التحويل.

يتم عمل التركيبات للعميل بعد قيامه بسداد مقايسة التركيبات.

تقوم الشركة بعمل تحويلات الأجهزة الموجودة لدى العميل بعد سداده قيمة المستحقات المطلوبة.