بعد تحذير السيدات منه.. 6 معلومات من "الصحة" عن سكر الحمل

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة معلومات مهمة عن سكر الحمل الذي يعمل على زيادة معدل ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل للسيدات.

وقالت الوزارة فى منشور توعوي لها، إن الإصابة بسكر الحمل يعرض الجنين لزيادة الوزن المفرط، وعادة ما يختفي سكر الحمل بعد ولادة الطفل، لافتة إلى طرق الوقاية من الإصابة بسكر الحمل والتى تتمثل في الحفاظ على فقدان الوزن الزائد وممارسة النشاط البدنى بانتظام وذلك قبل التخطيط للحمل.

وتابعت الوزارة أن سكر الحمل عادة لا توجد له أعراض ومن الضروري إجراء تحليل لمعدل السكر فى الدم مبكرا أثناء الحمل، لافتة إلى أن 50% من السيدات اللاتى تعرضن للإصابة بسكر الحمل يصبن بداء السكر من النوع الثانى، مضيفة أن سكر الحمل من الممكن أن يظهر للسيدات الحوامل غير المصابات بداء السكر.

وطالبت وزارة الصحة والسكان السيدات، بضرورة التوجه إلى أقرب وحدة صحية للكشف على الأمراض المزمنة وسرطان الثدي والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، لافتة إلى أن مواعيد المبادرة كل يوم من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 3 مساءً.

وتشمل المبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية "السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن"، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، إضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

وحددت الوزارة، 5 طرق للوقاية من سرطان الثدي، لافتة في منشور توعوي لها، إلى أنّ الرضاعة الطبيعية تحمي من سرطان الثدي، بجانب التغذية السليمة والمتوازنة، لافتة إلى ضرورة الحفاظ على الوزن الصحي، والإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة.

وأوضحت الوزارة أنّ الوحدات الصحية الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، موجودة بمعظم محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، مؤكدة أنّ المبادرة توفر كل وسائل التشخيص الحديثة لسرطان الثدي وأحدث بروتوكولات العلاج العالمية.