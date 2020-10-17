الجامعات تستقبل الطلاب بالطابور الصباحي وتحية العلم

استقبلت الجامعات الحكومية والخاصة، صباح اليوم، طلابها الجدد والقدامي، في أول يوم دراسي بالعام الجديد، وسط إجراءات احترزاية مشددة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن تحقيق التباعد الإجتماعي للمحافظة على جميع منتسبي الجامعات من الإصابة بالمرض.

في بداية اليوم الدراسي، نظمت الجامعات المختلفة الطابور الصباحي لأداء تحية العلم المصري، تحفيزاً للروح المعنوية وتشجيعاً للروح الوطنية لدي الطلاب و تنمية الولاء للوطن.

وراعت الجامعات في تنظيم الطابور الصباحي ارتداء الطلاب الكمامات وتحقيق التباعد الأجتماعي بينهم، فضلاً عن تولي طلاب اتحادات الكليات المختلفة تنظيم الطلاب واصطفافهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التباعد الاجتماعي وتقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.

وشهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة وجمع كبير من طلاب الجامعة، تحية العلم الوطني أمام قبة جامعة القاهرة، مع انطلاقة اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، تلاها طابور عرض لحملة الاعلام وعزف النشيد الوطني على أنغام الموسيقى العسكرية.

وأكد رئيس جامعة حلوان علي أن استقبال الطلاب يأتي وسط تطبيق أعلى درجات الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب وتطبيق آليات التباعد والتأكيد علي ارتداء الكمامات، وكذلك متابعة درجات حرارة الطلاب وتوفير وحدة عزل للحالات المشتبه بها.

وزير التعليم العالي: العام الماضي كان عاما دراسيا صعبا ونجحنا في تجاوزه

وافتتحت جامعة عين شمس، صباح اليوم، العام الجامعي الجديد بمراسم تحية العلم وسط إجراءات احترازية مشددة.

وتضمنت فاعليات افتتاح العام الجامعي معرضاً فنياً مفتوحاً داخل الحرم الرئيسي للجامعة، وأشاد وزير التعليم العالي بالمستوى الفني للطلاب، موجهاً بضرورة استمرار إقامة معارض فنية يتم فيها عرض لوحات الطلاب وإبداعاتهم مع إتاحة حضور المعرض للجمهور العام.

وأوضح وزير التعليم العالي أن العام الماضي كان عاماً دراسياً صعباً، ولكننا نجحنا في تجاوزه رغم كل الصعوبات، مؤكداً أنه أصبح لدينا كوادر مؤهلة لإدارة الأزمات داخل الجامعات.