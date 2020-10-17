توقعات طقس 72 ساعة.. مائل للحرارة وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان خاص بها، التنبؤات الجوية لمدة ثلاثة أيام، بداية من الأحد 18 أكتوبر إلى الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد لترتفع الحرارة على الجنوب يوم الثلاثاء ليكون الطقس حارا على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ الرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر خلال الثلاثة ايام كما تنشط احيانا على السواحل الشمالية يوم الثلاثاء، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على أقصى الغرب بنسبة 30% يوم الاثنين بينما تمتد الفرصة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يوم الثلاثاء 50%.

طقس الأحد 18 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

طقس الاثنين 19 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

طقس الثلاثاء 20 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.