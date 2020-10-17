محافظ أسوان: البدء في تنفيذ 53 مشروعًا بتكلفة نحو 200 مليون جنيه

اختتمت ورشة عمل إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة بمدينة الأقصر، اليوم السبت، فى إطار مبادة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وجاء ذلك بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، علاوة على محافظي الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والبحيرة، وبمشاركة نواب المحافظين ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، ورؤساء الأجهزة التنفيذية، فضلاً عن أعضاء الوحدة المركزية التي تم تشكيلها في وزارة التنمية المحلية وفرق وحدات إدارة مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات المستهدفة ، وأيضاً أعضاء لجنة تنمية القرية بكل محافظة من المواطنين المستفديين بمشروعات المبادرة.

وتضمنت فعاليات ورشة العمل، الموقف العام لمعدلات تنفيذ المرحلة الأولى والدروس المستفادة، بجانب استعراض المرحلة الثانية والإجراءات المطلوبة للإسراع بتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية، كما تم الاستماع لأعضاء اللجان المجتمعية من المواطنين وتقييمهم لما تم وتطلعاتهم في المرحلة المقبلة.

ومن جانبه كشف محافظ أسوان عن أن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة ستضم قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو، بجانب تنفيذ 53 مشروعًا باعتمادات 198 مليون جنيه، وهو الذى يأتى بعد تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية استهدفت تحسين معيشة 38 ألف و626 أسرة باستثمارات 82.7 مليون جنيه، لافتًا إلى أن معدلات التنفيذ للمشروعات الجارية ضمن المرحلة الأولى بإجمالي 30 مشروع منها 11 مشروع إنارة كهرباء، و7 مشروعات صرف صحى، و مشروعين لرصف الطرق ، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزل وسقف من خلال الجمعيات الأهلية بنسبة مساهمة 20 % ، فيما بلغت نسبة مساهمة الدولة 80%.

كما شهدت هذه المرحلة العديد من مشاركات المجتمع المدنى والتى ضمت تأهيل عدد من المدارس والوحدات الصحية ومرشحات مياه شرب مع تنظيم عدد من القوافل الطبية والبيطرية والتموينية، وأيضًا عمل أبار جوفية وتوزيع بذور على المزارعين، فضلاً عن تنفيذ مشروعات صغيرة مثل زراعة النباتات العطرية وتربية الماشية والسجاد اليدوي والخياطة.

وأكد اللواء أشرف عطية أن هناك متابعة دؤوبة من جميع المسئولين وعلى رأسهم المحافظ لكافة الجهود المبذولة للأسرع بمعدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتأكد من مستوى جودة الأداء بمختلف القطاعات وهو الذى يتوازى مع إيجاد الحلول المناسبة والاستجابة لأى مطالب أو احتياجات جماهيرية لإدراجها ضمن هذه المشروعات منها توصيل التيار الكهربائى لنجع جبران بمركز نصر النوبة واستكمال التشطيبات ضمن رفع كفاءة 50 منزلًا بقرية العلاقى، فضلاً عن مقاومة حشرة النمل الأبيض.

وأشاد بجهود مؤسسات المجتمع المدنى لتحويل مبادرة حياه كريمة لواقع فعلى ملموس على الأرض من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة والخدمات المقدمة للأسر الأكثر احتياجًا ليجسد ذلك نموذجًا يحتذى به فى المشاركة المجتمعية الجادة ومساندة العمل الحكومى لتوفير أوجه الرعاية المتكاملة للمواطن البسيط.

وأوضح أن "يعزز روح التلاحم والتعاون والتماسك الذى تعيشه مصرنا الجديدة بقيادة ربان سفينتها الرئيس السيسى والذى يضع دائماً تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لأبنائه بمختلف المناطق والقرى والنجوع فى مقدمة أولوياته واهتماماته".