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حظك اليوم الأحد 18-10-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:16 ص | الأحد 18 أكتوبر 2020
برج الأسد

برج الأسد

يملك مولود برج الأسد عددا من الصفات القيادية التي تؤهله للإمساك بزمام الأمور في حياته. 

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر يطالبك اليوم باليقظة والحفاظ على اللباقة في الإقناع وينفعك ذلك لتوطيد علاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد تخوض جدالا وعليك بالتسامح والمرونة تجنبا للصدام وحفاظا على روح التعاون والتكامل مع الآخر.

 

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

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