سارة الطباخ تحرر محضر إثبات حالة ضد "الشرنوبي" وتقاضي مدير أعماله

حررت المنتجة سارة الطباخ المالكة لشركة إيرث برودكشن الوكيل الحصري للمطرب محمد الشرنوبي، محضرًا برقم 17387 بتاريخ 16-10-2020، في قسم الهرم ضد المطرب محمد الشرنوبي لغنائه في إحدى حفلات الزفاف بفندق مينا هاوس مساء الجمعة دون موافقة الشركة.

واتهمت "سارة"، المدعو خالد كمال في المحضر بانتحال صفة مدير أعمال المطرب، مشيرة إلى أنها سوف تحرك ضد مدير أعمال "الشرنوبي" دعوي قضائية.

وحذرت المنتجة كل الشركات الإنتاجية ومتعهدي الحفلات من التعامل مع المطرب حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية، لأن عقد الفنان مازال ساريا وكافة ادعاته التي يروجها مع الشركات والمعلنين عن فسخ تعاقده باطلة ويحاول توريط الشركة مع الشركات الإنتاجية والمتعهدين، ولذلك لزم التنويه بأن شركة إيرث برودكشن هي المنوط بها فقط التعاقد على الحفلات والأفراح والأعمال التمثيلية والإعلانية وحتى الظهور الإعلامي طبقا لبنود العقد.

وأصدرت المنتجة سارة الطباخ بيانا ضد الفنان محمد الشرنوبي لتحذر شركات الإنتاج من التعاون معه.

وقالت سارة في بيانها: "تحذر المنتجة سارة الطباخ المالكة لشركة إيرث برودكشن، الوكيل الحصري لمحمد الشرنوبي كافة الشركات الإنتاجية والإعلانية من التعامل مع محمد الشرنوبي بشكل منفرد، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة حرصًا على حقوق الشركة وعلاقتها المتميزة بكل الشركات".

وأكد البيان أن عقد الشرنوبي مع شركة الطباخ ساري ولم يصدر أي أحكام بالفسخ له، وقرار نقابة المهن الموسيقية إجراء إداري، لأنها تركت الأمر للقضاء المصري العادل.

وأضاف البيان: "سوف يعلم الرأي العام أنها على حق، خاصة أن الفنان لا يتوقف عن إدعائه فسخ التعاقد وتوريط الشركات وكان آخرها عندما كذب على المسؤولين بشركة روتانا حتى يجري توزيع أغنيته قلبي ارتاح، وبعد أن علمت الشركة بالحقيقة الكاملة وصحة العقد الحصري، لأنهم يتعاملون بشكل محترف ومحترم، حذفت الأغنية ورفضت تسويقها".

وواصل البيان، "أن الشرنوبي لو فسخ العقد كما يدعي عليه أن يُظهر بالمستندات التي تدل على ذلك، إلا أنه يعلم جيدا أن محاولاته يائسة وفشله يتكرر لأنه يصر على الخداع، وعدم الالتزام بالعقد متناسيا أن الشركة صنعت نجوميته، وأنفقت عليه الملايين حتى وصل إلى ما هو عليه الآن، ويرد المعروف بالاستيلاء على حقوقها".

واختتم البيان: "أي تعاقد مع المذكور من أي فرد أو شركة يعتبر إجراء غير قانوني وانتهاك لحقوق شركتنا سيكون الرد عليه ردًا قانونيًا صريحًا للحفاظ على حقوق شركتنا مهما كانت الجهة، تحترم شركة إيرث برودكشن حقوق الجميع وتحترم كل من يحترم حقوق الغير".