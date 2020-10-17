انطلاق مبادرة "مصر الجميلة" بجنوب سيناء بمشاركة 130 متطوعاً

انطلقت مبادرة "مصر الجميلة" بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالتنسيق بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وتحت إشراف محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

شارك في المبادرة 130 شاباً وفتاة من الكشافة والمرشدات وأندية التطوع والجوالة، حيث قاموا بتنظيف وتجميل حديقة "الزهور"، بمدينة طور سيناء، كما قاموا بأعمال تشجير ونظافة ورفع المخلفات، ودهانات الحديقة الواقعة بمنطقة حي الزهور، وتنظيف شاطئ "الكيلاني".

وتابع أعمال المبادرة اللواء عماد فكري، نائب رئيس مدينة الطور، يرافقه أحمد عبد العزيز، وكيل مديرية الشباب والرياضة، وأحمد مسعد، مدير المنشآت الرياضية، ومنال عبد الرؤوف، مدير إدارة الشباب، ورؤساء وقادة الجمعيات الكشفية والمرشدات والجوالة.

وقام المشاركون في المبادرة بتنظيف الحديقة وتجميلها، ورفع المخلفات عن طريق سيارات مجلس المدينة، كما حرصوا على ارتداء تيشرتات مكتوب عليها مبادرة "مصر الجميلة"، تعبيراً عن شعار المبادرة.