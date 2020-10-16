عاجل.. مصرع وإصابة 10 في حادث تصادم 5 سيارات بالمنوفية

لقى شخص مصرعه، وأصيب 9 آخرين، في حادث مروع على طريق مصر الإسكندرية الزراعي، في نطاق مركز بركة السبع، أمام قرية الروضة، نتيجة تصادم 5 سيارات على الطريق السريع.

على الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى، كما انتقل إلى مكان الحادث عدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والوفيات.

وأكد مصدر أمني، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الحادث وقع نتيجة اصطدام 5 سيارات على الطريق بسبب السرعه الزائدة، موضحا أنه تم فتح الطريق بعد إزالة الأوناش السيارات عن الطريق، لفتح حركة السير مرة أخرى، بعد تعطلها لفترة قصيرة.

فيما أكد مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، وفاة شخص وإصابة 9 آخرين في الحادث، موضحا أنه تم نقل جميع المصابين وحالة الوفاة إلى مستشفى بركة السبع، مضيفا أن حالات الإصابة، تتراوح بين كسور وكدمات متفرقة في الجسم.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.