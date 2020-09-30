مد التحويل لنهاية أكتوبر.. 6 أسئلة تشغل المواطنين بشأن العداد الكودي

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مد مهلة طلبات تحويل ممارسة الكهرباء إلى العداد الكودي حتى نهاية شهر أكتوبر 2020، وتبدأ شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية في تنفيذ طلبات التحويل في بداية الشهر المقبل.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أبرز الأسئلة الشائعة حول العداد الكودي، وفق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، كالتالي:

1- ما الفرق بين العداد الكودي والعداد مسبق الدفع؟

- لا يختلف العداد الكودي عن غيره في طرق الشحن أو الشكل الخارجي.

- يختلف عن غيره في سند الملكية فقط، حيث إنه لا يعتد به كسند ملكية.

- لا يحمل العداد الكودي اسم صاحب الوحدة المتعاقد عليها، ولكن يحمل رقمًا كوديًا للعداد.

- يتم محاسبة المشترك وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها، إضافة إلى أن قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي.

- يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة.

2- ما أهمية العداد الكودي؟

يعد العداد الكودي بمثابة التصالح على سرقة التيار الكهربائي، حيث يتم تقديم طلب الحصول عليه للأشخاص الذين يستمدون تيار كهربائي بصورة غير قانونية، وذلك لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي بشكل مؤقت.

3- متى يتم تحويل العداد الكودي إلى عداد مسبق الدفع؟

يتم استخدام العداد الكودي حتى يتم توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني.

4- ماذا يحدث للعداد الكودي في حالة إصدار قرار إزالة للمبنى المخالف؟

في حالة إصدار قرار إزالة للمبنى المخالف، يتم رفع العداد الكودي.

5- كيف يمكن تقديم طلب تحويل نظام الممارسة للعداد الكودي؟

- الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر "منصة خدمات المواطنين".

- ثم يتم اختيار خدمة طلب تركيب عداد كودي.

- ثم يتم استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات.

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي.

- ثم يتم الضغط على إرسال الطلب.

6- هل تختلف تعريفة الحساب للعداد الكودي عن العداد القانوني؟

لا تختلف تعريفة حساب العدادات الكودية عن العدادات القانونية، حيث إنها تقوم باحتساب الإستهلاكات بالتعريفة العادية طبقا لطبيعة الاستهلاك ووصف النشاط مثل العداد القانونى.