ضبط 900 كيلو دقيق تمويني قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، حملة تموينية مكبرة بدائرة مركز سنورس، تحت إشراف المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين، وبرئاسة المهندس هشام سعيد، مدير إدارة تموين سنورس، وبمشاركة المهندس مرسي رمضان، رئيس الرقابة، والمفتشين أسامة صديق، وحمادة سيد، ومصطفى أمين.

وتمكنت الحملة من ضبط 18 "شيكارة" دقيق بلدي مدعم بداخل مخزن تابع لتاجرة تموينية بناحية "جرفس"، بمركز سنورس، بإجمالي 900 كيلو، قبل بيعها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة ضد متعهد المخزن، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

جاءت الحملة في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية، لضبط الأسواق، ومنع التلاعب في الأسعار، والتصدي لأي ممارسات احتكارية، حرصاً على مصالح المواطنين.

وفي وقت سابق، أسفرت حملة لمديرية التموين عن ضبط مصنع لتعبئة السكر التمويني، بناحيه "بيهمو"، بمركز سنورس، قام المسؤول عنه بالتصرف في 7 أطنان من حصته، وبيعها في السوق السوداء.