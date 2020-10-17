إصابة 4 من أسرة واحدة في حريق بسبب تسرب غاز بالمنوفية

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، نتيجة حريق اندلع في أحد المنازل بقرية "منيل عروس"، التابعة لمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، مساء اليوم السبت، نتيجة تسرب غاز، تم نقلهم إلى المستشفى العام، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى مدير أمن المنوفية، اللواء أحمد فاروق القرن، إخطاراً من مأمور مركز أشمون، يفيد باندلاع حريق مروع في عقار مكون من 4 طوابق، بقرية "منيل عروس"، وتم على الفور، استدعاء قوات الحماية المدنية، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الحريق نشب داخل المطبخ، بسبب وجود تسريب في خط الغاز الطبيعي، وامتدت النيران إلى عدد من الغرف، داخل المنزل، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وأكد مصدر طبي بمديرية الصحة أن مستشفى أشمون العام استقبل 4 مصابين نتيجة الحريق، وهم الأب وزوجته وابنه وحفيده، مشيراً إلى أن نسبة الإصابات بلغت 40%، ويتلقى المصابون الرعاية الصحية الكاملة داخل المستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بمركز شرطة أشمون، للعرض على النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية.