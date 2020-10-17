محافـظ المنوفية يوجه بصرف إعانات لعدد من الحالات الإنسانية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن مكتبه مفتوح لاستقبال الحالات الإنسانية وذوى الهمم فى إطار بحث شكاواهم والتعرف على مطالبهم وسرعة حلها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتواصل الدائم والفعال مع المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لهم.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدد من الحالات الإنسانية وذوى الهمم استجابة لشكاواهم عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ومواقع التواصل الاجتماعى وبحضور أعضاء الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومدير جمعية الأورمان بالمحافظة ومحمود شرارة رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ ومحمد موسى رجل الأعمال.

واستهل محافظ المنوفية لقائه بتقديم التهنئة بمناسبة المولد النبوى الشريف قائلاً: "شرف ليا مقابلتكم وفخور بكم وتحت أمركم في أى وقت"، كما رحب المحافظ برجال الأعمال مقدمًا الشكر على دعمهم الكامل والمساهمة الفعالة فى حل مشاكل المواطنين وتقديم الدعم المادى والمعنوى والوقوف بجانب الجهاز التنفيذى للمحافظة وتفعيلاً لدور المشاركة المجتمعية.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالأمر المباشر بعدم نقل معلم فصل بمدرسة ساحل الجوابر الابتدائية بمركز الشهداء وإبقائه في مكان عمله مراعاة لظروفه حيث إنه يقوم على رعاية بنت شقيقه من ذوى الهمم ، فضلاً عن صرف إعانة مالية له.

كما وجه المحافظ خلال اتصال هاتفي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتشكيل لجنة لمعاينة منزل مواطن بمنوف يتضرر من تسريب مياة بمنزله وإعداد تقرير فوري عن حالة المنزل وصرف إعانة مالية له مراعاة لظروفه.

كذلك وجه المحافظ مدير جمعية الأورمان بتوفير 2 كرسى كهربائى لزوج وزوجته بالشهداء نظراً لظروفهم وتعرضهم لحادث أدى إلى بتر الساق اليسرى للزوج وقطع وتر بساق زوجته مما أدى إلى عدم قدرتهم على الحركة فضلاً عن صرف إعانة مالية لهم، كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة قويسنا بتوفير كشك لأربعة أشقاء بعرب الرمل يعانون من ضعف الإبصار بالعين اليمنى واليسرى وصرف إعانة مالية لهم وكذا وجه رئيس مركز ومدينة شبين الكوم بتوفير كشك لمواطن بكفر طنبدى يعمل باليومية ويعانى ابنه من شلل رباعى ويعول 3 أطفال.

وخلال اللقاء أمر محافظ المنوفية وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بضرروة تسهيل الإجراءات وتطبيق برنامج تكافل وكرامة على الحالات التى ينطبق عليها الشروط وتستحق الصرف مراعاة لظروفهم ، كما وجه بتشكيل لجان من المديرية والمحافظة للمرور على جميع الحالات تيسيراً عليهم.

هذا وقد أجرى المحافظ إتصال تليفونى بوكيل وزارة الصحة بإتخاذ اللازم بشأن إستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لمواطن بحى الزيتون بالسادات يعانى من فيرس سى وأمر المحافظ بصرف إعانة مالية له مراعاة لظروفه الصحية، فضلاً عن أنه سيتم توفير فرصة عمل له ولزوجته بأحد المصانع بالمدينة بالتنسيق مع رجل الأعمال محمود شرارة .

وقد أحال المحافظ عدة طلبات لمواطنين يلتمسون توفير فرصة عمل إلى إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة والتنسيق مع وكيل وزارة القوى العاملة لإتخاذ اللازم نحو توفير فرص عمل مناسبة ، كما وجه رئيس مدينة الشهداء بعمل معاينة لقطعة أرض لدراسة إمكانية إستخراج تصريح مبانى لمواطن من ذوى الهمم يقيم بمدينة الشهداء ويعانى من بتر بالقدمين مراعاة لظروفه الصحية.

كما وجه المحافظ مدير جمعية الأورمان بضرورة توفير 2 كرسى كهربائى لبنت وأخوها بقرية ابنهس بقويسنا وصرف إعانة مالية لهم يعانون من ضمور بالعضلات وراثياً ، كما استمع المحافظ لشكوى مواطنة من شبراباص بشبين الكوم تلتمس ترميم منزلها الخاص بها وليس لديها أى دخل وعلى الفور أمر المحافظ بصرف إعانة مالية لها وكذا توفير فرصة عمل لزوجها من قبل رجل الأعمال محمد موسى فضلاً عن توفير مواد البناء لترميم المنزل.

كما قرر المحافظ صرف إعانة مالية لمواطن كفيف من منشأة جريس أشمون وتصريح بكشك يعنيه على ظروفه المعيشية.

وتقدم المواطنون بالشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لسرعة الإستجابة لشكواهم ومطالبهم عبر الصفحة الرسمية وحرصه بالتواصل الدائم والفعال معهم .