شوقي: قناة للتعليم الفني قريبا.. ومجموعات التقوية مساعدة مقننة للطلاب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن مجموعات التقوية بدأت في بعض المدارس قبل بداية العام الدراسي، منذ أن صدر القرار، حيث إن كل مدرسة ترتب هذا الأمر حسب إمكانياتها ودرجة الطلب من قبل الطلاب على هذا الأمر، كون مجموعات التقوية أمرا اختياريا ومساعدة مقننة وشرعية للطلاب.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن الطلاب لديهم أيام معينة للذهاب إلى المدرسة والتفاعل مع المعلمين، بالإضافة إلى القنوات التليفزيونية، "من بكرة الصبح الساعة 8 هيكون القنوات الفضائية شغالة".

وتابع : "أول قناة هتبث بكرة هتخدم طلاب من سنة رابعة ابتدائي للصف الثالث الإعدادي، القناة هتبقى متاحة 24 ساعة وفيها كل الحصص لـ6 سنوات، و فيها بث مباشر ويوتيوب وفيها مواعيد أصلية وإعادة، والقناة دي الأساسي بالنسبة لينا، لأن المرحلة الثانوية لها نظام تاني وهم مجهزين تكنولوجيا بالكامل".

وواصل: "الأصغر سنا لهم نظام آخر لأن نسبة الحضور كبيرة، القناة بتاعتنا اسمها مدرستنا، وهيبقى فيه قناة كمان للتعليم الفني، والقناة التعليمية التي عملت العام الماضي ستكون للثانوية العامة من نوفمبر المقبل".