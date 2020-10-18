حظك اليوم الأحد 18-10-2020 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف مولود برج العقرب بإخلاصه الكبير لأصدقائه، وتقديره لهم، ويبذل أي مجهود في سبيل أي شيء لمساعدتهم، وتقديم العون لهم في المشاكل التي تواجههم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك على مجابهة العقبات من أجل القيام بخطوات بناءة على طريق تقدمك بشرط أن تعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك ساحرًا، وتستطيع أن تجذب إليك الجنس الآخر.

ومن أشهر مواليد برج العقرب الفنان العالمي ليوناردو دي كابريو، والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.