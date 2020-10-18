حظك اليوم الأحد 18-10-2020 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجدي يتميز بقدرته على التفاهم مع الآخرين بشكل سريع، كما أنه اجتماعي بدرجة كبيرة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يعدك بأجواء إيجابية تبعث فيك القدرة على تخطي العقبات.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات؛ اليوم تُظهر حماسا واهتماما بمن حولك وتخيم الرومانسية على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان كمال الشناوي الذي يوافق تاريخ ميلاده 26 ديسمبر.