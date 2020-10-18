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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 18-10-2020 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:15 ص | الأحد 18 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يتمتع مولود برج الدلو بشخصية طفولية ومألوفة، كما أن لديه الكثير من الاصدقاء ويحب الآخرين.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر وعطارد معاكسان، وعليك أن تتأنى، وكلما كنت مرتبا في أفكارك كلما كنت مقنعا ومبدعا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

قد تميل نحو مراجعة حياتك وخبراتك، ويساعدك ذلك على تحديد ما ترغب به وتسعد به فعلًا.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان نجيب الريحاني، والذي يوافق تاريخ ميلاده 21 يناير.

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