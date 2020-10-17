غدا.. تشريعية النواب تناقش قانون الإفلاس و"الطماوي" بديلا لـ"أبو شقة"

تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها فى دور الانعقاد السادس غدا الأحد، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الصلح الواقي من الإفلاس، كما تناقش اللجنة طريقة إقرار عدد 7 أتفاقات دولية، تم إحالتها من الحكومة.

وقالت مصادر برلمانية لـ"الوطن" إنه بموجب قبول المستشار بهاء أبو شقة عضوية مجلس الشيوخ وفق قرار التعيين الصادر من رئيس الجمهورية، حيث كان يشغل منصب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، سيتم تصعيد النائب إيهاب الطماوي وكيل أول اللجنة بدلا من "أبو شقة" لرئاسة اللجنة البرلمانية فى الفترة المتبقية من عمر الفصل التشريعي الأول.

ويشار إلى أن النائب إيهاب الطماوي تدرج فى عضوية هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث شغل منصب أمين سر اللجنة التشريعية رئيسا، وتم تصعيده لوكيل أول اللجنة فى دور الانعقاد الخامس.

ورأس الطماوي عددا من الاجتماعات المهمة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية طوال دور الانعقاد الخامس، حيث يحظى بعلاقة طيبة بجميع زملائه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر، اليوم، القائمة الخاصة بالنواب المعينيين بمجلس الشيوخ والبالغ عددهم 100 عضوا.

ويعقد مجلس الشيوخ أولى جلساته الإجرائية غدا، فى الفصل التشريعي الأول، وسيؤدي أعضاء مجلس الشيوخ والبالغ عددهم 300 عضوا، اليمين الدستوري، كما ستشهد الجلسة انتخاب رئيس مجلس الشيوخ ووكيلي المجلس.