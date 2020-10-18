أمين عام "الصحفيين": تصريحات أسامة هيكل تستحق إحالته للتحقيق

وجه محمد شبانة، أمين عام نقابة الصحفيين، رسائل لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، متهمًا إياه بالتكاسل عن أداء عمله، قائلًا: "عارف مثلا المدن الصناعية اللي اتعملت سواء مدن الجلود والرخام والأثاث؟، عارف العاصمة الإدارية الجديدة؟، عملت حلقة للناس واتكلمت معاهم عن تسليح الجيش اللي حصل واللي عيشنا في هذا الأمان بقالنا 6 سنين اللي كنا مفتقدينه للسنوات اللي قبليها؟".

وأضاف "شبانة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن وزير الدولة للإعلام، لم يتحدث ويشرح أهمية حملة "100 مليون صحة" للمواطنين التي أنقذت الكثيرين: "ده شغله، دي مهمته أن يبرز عمل الوزارات المختلفة للمواطن، هو مش بيعمل كده، هل اتكلم عن فيروس سي، واللي مبقاش في أي حد مصاب بيه في مصر؟".

وتابع :" هل اتكلم عن شبكة الطرق وتأثيرها الإيجابي؟، هل اتكلم عن الأسمرات واللي بيحصل في أماكن العشوائيات اللي تحولت لمدن كبيرة؟، هل تكلم عن القطارات والسكة الحديد، مش ده شغله؟ ودي المشروعات التي تقوم بها الدولة من فترة طويلة؟ تصريحاته بأن 65% من الشعب المصري لا يقرأ الصحف الورقية ولا يشاهد التليفزيون نقطة سلبية ستظل في جبينه لن يتخلص منها".

وواصل: " دي مصيبة سودة، مش فاهم دماغك، جانبك الصواب وتستحق التحقيق، لو بإيدي أحوله للتحقيق كعضو في نقابة الصحفيين".

وكان أسامة هيكل قد نشر تصريحات من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الأعمار أقل من 35 عام ويمثلوا حوالي 60 أو 65% من المجتمع، لا يقرءون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، وأنه يجب التفكير في نمط حياة تلك الفئات.

تصريحات هيكل أثارت غضبًا واسعًا في الصحافة والإعلام ضده، حيث اعتبرها البعض أنها تقليل من مجهودات الصحفيين والإعلاميين.