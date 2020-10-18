15 نصيحة للتعامل مع عداد الكهرباء مسبق الدفع.. تعرف عليها

قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، 15 نصيحة تهم المستهلكين للتعامل مع العداد مسبق الدفع وهي كالتالي:

- عدم التلاعب نهائياً فى غطاء العداد حتى لا يفصل العداد.

- التأكد من وجود رصيد كافى حتى لا تنقطع الكهرباء فجأة.

- يعطى العداد إنذارات فى حالة وصول الرصيد إلى 10 جنيه.

- لمبة الرصيد تعطي لون أحمر وهى على أقصى اليمين.

- إنذار أخر لو الكهرباء قطعت يتم وضع الكارت فى العداد بدون شحن يعمل إلى أن تشحن.

- يفضل الشحن فى أول أسبوع من الشهر عند شريحة واحد.

- أخر أسبوع فى الشهر يفضل توفيرالطاقة على قدرالمستطاع لأنك تعمل على أعلى شريحة

- الانتقال من شريحة إلى شريحة أخرى يتم خصم مبلغ من الرصيد على حسب الشريحة التي ستصل لها.

ضبط الوقت والتاريخ عند الشحن

- تأكد من ضبط الوقت والتاريخ عند شحنتك الكارت.

- العداد الكارت مثل العداد العادى طريقة الحساب التجارى واحد.

- لو وجدت صعوبة في شحن الكارت اذهب لشركة الكهرباء لتفعيله أو استبداله في حالة عدم صلاحيته.

في حال ضاع كارت العداد لم يفرغ من الشحن لأن عملية الشحن تسجل في ذاكرة العداد برقمها وقيمتها.

في حالة زيادة الأحمال عن المسموح به والمقدر بـ80 أمبير يفصل التيار الكهربائي تلقائيًا، ولو تكرر لثلاث مرات يفصل التيار الكهربائي بالكامل، ولا بد من العودة لشركة الكهرباء لتشغيله مجددا باستخدام الزر الضاغط يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة.